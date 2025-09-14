باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
عقاب زخم‌خوردۀ مراغه دوباره اوج گرفت + فیلم

تصاویری از عقاب زخم خورده مراغه که پس از یک ماه تیمار دوباره پرواز کرد را مشاهده می‌کنید.

باشگاه خبرنگاران جوان - یک عقاب «ساری گبه» پس از یک ماه تیمار توسط یکی از دوستداران طبیعت در کوه سهند آذربایجان‌شرقی به پرواز درآمد.

 

