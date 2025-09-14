باشگاه خبرنگاران جوان؛ سمانه هرمزی - کریمدادی مدیرکل امور مالیاتی خراسان جنوبی با حضور در برنامه پرسمان صدا و سیمای استان گفت: با توجه به شرایط ویژه و به منظور رفاه حال مودیان مالیاتی، مهلت تسلیم اظهارنامه مالیاتی به صورت سیستمی و الکترونیکی تا پایان شهریور امسال تمدید شد؛ این اقدام مهم در راستای حمایت از فعالان اقتصادی و سادهسازی فرآیندهای مالیاتی صورت گرفته است.
او افزود: یکی از مهمترین تسهیلات اعلام شده، معافیت مودیانی است که میزان فروش کالا و خدمات سالانه آنها کمتر از ۲۱ میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان باشد. این دسته از مودیان مشمول تبصره ماده ۱۰۰ قانون مالیاتهای مستقیم میشوند و نیازی به تسلیم اظهارنامه مالیاتی ندارند. سازمان امور مالیاتی امسال، بخش قابل توجهی از اظهارنامههای پیشفرض یا فرمهای تبصره ماده ۱۰۰ را برای این گروه از مودیان بارگذاری کرده است. حتی برای مودیانی که مالیاتشان صفر است، پیامک اطلاعرسانی صادر شده است.
کریمدادی بیان کرد: مودیانی که فروش کالا و خدماتشان بیش از ۲۱ میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان است، مشمول مالیات میشوند و برای آنها اظهارنامه مالیاتی پیشفرض تعیین شده است. در صورتی که این مودیان، اظهارنامه پیشفرض را بپذیرند، میتوانند از مزایای تبصره ماده ۱۰۰ شامل تقسیط مالیات، عدم نیاز به نگهداری مدارک و بخشودگی جرایم است بهرهمند شوند.
مدیرکل امور مالیاتی خراسان جنوبی ادامه داد: در مورد نحوه تقسیط مالیات، مودیانی که بدهی سنوات قبل ندارند و فرم تبصره ماده ۱۰۰ یا اظهارنامه پیشفرض را قبول کردهاند، میتوانند مالیات خود را در ۶ ماه و ۷ قسط پرداخت کنند. در صورت استفاده از چک الکترونیکی، این امکان تا ۸ ماه و ۹ قسط نیز وجود دارد.
بیشتر بخوانید
او عنوان کرد: اگر مودی بدهی قبلی دارد، در صورت پرداخت بدهیهای پیشین، بدهیهای قبلی در ۴ ماه و ۵ قسط و بدهی جدید طبق شرایط بالا تقسیط خواهد شد.
کریمدادی تصریح کرد: در صورتی که مودی بدهیهای قبلی خود را پرداخت نکند، حداکثر اقساط برای او ۳ ماه خواهد بود. مودیانی که فرم تبصره ماده ۱۰۰ و اظهارنامه پیشفرض را قبول نکنند و اظهارنامه مالیاتی جداگانه تسلیم کنند، موظفند ظرف دو ماه مبلغ مالیات را به صورت نقدی پرداخت نمایند.
مدیرکل امور مالیاتی خراسان جنوبی اظهار کرد: با توجه به برخی گزارشها در خصوص درخواست کارت به کارت توسط برخی صنوف، سازمان تأکید کرده است که مودیان دارای فرار مالیاتی، مشمول تسهیلات تبصره ماده ۱۰۰ نخواهند شد؛ مردم میتوانند هرگونه مورد مشکوک به فرار مالیاتی را از طریق تلفن گویای ۱۵۲۶ یا سامانه جامع سوتزنی گزارش دهند.
او گفت: سازمان امور مالیاتی برای افزایش آگاهی مودیان، کلیپهای آموزشی متنوعی را در سامانه مالیاتی خود بارگذاری کرده است؛ همچنین برنامهریزیهایی برای برگزاری میزهای خدمتی با هماهنگی اتاق اصناف در روزهای آینده وجود دارد؛ البته چن اطلاعات شفاف و کامل در بستر سایت سازمان موجود است.
کریمدادی افزود: لازم به ذکر است که طرحهای نشاندار مالیاتی برای دومین سال متوالی در حال اجراست. در این طرح که اطلاعات آن از سوی سازمان برنامه و بودجه کشور ارائه میشود، امسال ۲۷ پروژه با اعتبار ۴۰۸ میلیارد تومان در بخشهای مختلف و در تمامی شهرستانهای استان در نظر گرفته شده است؛ مودیان میتوانند با انتخاب استان در سایت، یکی از پروژهها را برای محل هزینه کرد مالیاتشان انتخاب کنند.