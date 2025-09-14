مجموع مصرف بنزین کشور در یک هفته اخیر (۱۵ شهریور تا ۲۱ شهریور) با ثبت رکوردی تازه و میانگین مصرف روزانه حدود ۱۴۳.۷ میلیون لیتر از مرز یک میلیارد لیتر گذشت.

باشگاه خبرنگاران جوان - بر اساس آمارهای شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی ایران، در هفته گذشته (۱۵ تا ۲۱ شهریور) در مجموع یک میلیارد و ۵ میلیون و ۶۰۰ هزار لیتر بنزین توزیع شده است. با توجه به تعطیلات اخیر و افزایش سفرهای تابستانی در سراسر کشور، میانگین مصرف روزانه بنزین در این بازه زمانی حدود ۱۴۳.۷ میلیون لیتر بوده است، در حالی که میانگین روزانه مصرف بنزین کشور در سال ۱۴۰۴ تا ابتدای شهریور حدود ۱۳۰ میلیون لیتر بوده است.
آمار روزانه ثبتشده مصرف بنزین کشور در روزهای پانزدهم، شانزدهم، هفدهم، هجدهم، نوزدهم، بیستم و بیستویکم شهریور امسال بهترتیب ۱۴۹.۲، ۱۴۱.۳، ۱۳۹.۷، ۱۴۹.۷، ۱۴۶.۱، ۱۴۵.۱، ۱۳۴.۵ میلیون لیتر بوده که بیانگر فشار بالای تقاضا بر شبکه تأمین و توزیع سوخت کشور است.
در این بازه زمانی بیشترین آمار ثبتشده مصرف بنزین مربوط به روزهای پانزدهم (شنبه) و هجدهم شهریور (سهشنبه) با مقدار مصرف ۱۴۹.۲ و ۱۴۹.۷ میلیون لیتر و کمترین مقدار مصرف مربوط به ۲۱ شهریور (جمعه) با رقم ۱۳۴.۵ میلیون لیتر مصرف بوده است.
رشد مصرف بنزین در روزهای اخیر، همزمان با افزایش سفرهای تابستانی و ترددهای بینشهری، بار دیگر ضرورت توجه به راهکارهای مدیریت مصرف را برجسته میکند، آنطور که اعلامشده متوسط رشد سالانه مصرف بنزین از ابتدای انقلاب تا سال ۱۴۰۲ حدود ۵ درصد بوده و در چهار سال گذشته مصرف بنزین ۱۰ درصد رشد داشته است و بر اساس پیشبینیها با ادامه این روند تا سال ۱۴۰۷ مصرف بنزین به روزانه ۱۷۰ میلیون لیتر میرسد.
استفاده نکردن از فناوریهای تازه در صنعت خودروسازی از عوامل مهم ناترازی انرژی در کشور است و هماکنون طبق نظر کارشناسان خودروهایی به مردم عرضه میشود که مطابق استانداردهای جهانی نیست و مصرف بنزین بسیار بالاتری نسبت به خودروهای ساختهشده در کشورهای پیشرفته دارد، افزون بر این مصرف چندبرابری خودروهای فرسوده و قاچاق سوخت نیز از عوامل بالای مصرف بنزین در ایران است.
سرانه مصرف بنزین در ایران هماکنون چهار لیتر در روز است که بالاتر از متوسط جهانی (سه لیتر در روز) است و اگر روند کنونی رشد مصرف بنزین ادامه یابد، ناترازی بنزین تا سال ۱۴۰۷ بیش از ۱۶ میلیارد دلار در سال ارزبری خواهد داشت.