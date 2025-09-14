باشگاه خبرنگاران جوان سردار "احمدعلی گودرزی در تشریح موفقیت مرزبانان در ۸۷۵۵ کیلومتر از مرز‌های آبی و خاکی کشورگفت : مرزبانان طی این ۶ ماهه با انهدام باند‌های کلان قاچاق مواد مخدر، مقدار ۱۱ تن و ۸۵۹ کیلوگرم انواع مواد مخدر شامل تریاک، شیشه، هروئین، حشیش و ... را کشف و در این رابطه ۲۵۳ نفر سوداگر مرگ را دستگیر کردند.

فرمانده مرزبانی انتظامی با اشاره به هلاکت ۱۱ قاچاقچی مواد مخدر، تصریح کرد: عمده این کشفیات در مرز‌های جنوب شرق کشور و با درایت مرزبانان سلحشور استان سیستان و بلوچستان صورت گرفته است.

سردار گودرزی با اشاره به تلاش مرزبانان برای مقابله با این پدیده خانمان سوز، گفت: تمامی موفقیت‌ها مرهون عنایت خاصه پروردگار عالم و زیر سایه توجهات حضرت ولی‌عصر (عج) و رهبری هوشمندانه و داهیانه مقام معظم رهبری و تلاش انقلابی رزمندگان باغیرت مرزبان کشور است که به‌حق اگر مرزبانان شاهد موفقیت روزافزون در مأموریت‌ها هستند مرهون همراهی دلسوزانه مرزنشینان عزیز، مسئولین کشوری (ملی، منطقه‌ای) است.

منبع مرکز اطلاع رسانی مرزبانی سیستان و بلوچستان