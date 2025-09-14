برنامه شاد و متفاوت «آبروی کوچه‌ها» که با محوریت ترویج سبک زندگی شهدا تولید می‌شود، با شروع هفته دفاع مقدس با اجرای سید مرتضی حسینی از شبکه تهران پخش خواهد شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - فصل جدید برنامه «آبروی کوچه‌ها» به تهیه‌کنندگی رضا محمدنیا و سمیه طرفه در حال تولید است و به زودی روی آنتن شبکه تهران می‌رود. این برنامه با فضایی صمیمی و بی‌تکلف، تلاش می‌کند سبک زندگی شهدا را به مخاطبان معرفی کند.

«آبروی کوچه‌ها» که کاری مشترک از گروه فرهنگ و معارف شبکه تهران و بنیاد شهید و امور ایثارگران شهرستان‌های استان تهران است، با ۳۰ قسمت ۳۵ دقیقه‌ای از هفته دفاع مقدس آغاز به پخش خواهد کرد. اجرای این فصل بر عهده سید مرتضی حسینی است و هدف آن ارائه محتوایی شاد و متفاوت با موضوعات فرهنگی و ارزشی است.

 

برچسب ها: برنامه تلویزیونی ، شبکه تهران
خبرهای مرتبط
شوخی مجری برنامه تلویزیونی با آقا رشید + فیلم
رویداد ایران جان؛ از شهر اصفهان به قاب شبکه یک سیما می‌آید
وقتی خبرنگار صداوسیما شماره‌اش را روی آنتن زنده اعلام کرد! + فیلم
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
رویداد ایران جان؛ از شهر اصفهان به قاب شبکه یک سیما می‌آید
تمدید مهلت ارسال اثر به نوزدهمین جشنواره «سینماحقیقت»
اولین اظهار نظر همایون شجریان درباره کنسرت لغو شده میدان آزادی
نمایشگاه «هنر در برابر جنگ» افتتاح شد
برگزیدگان اولین جشن ملی سینمایی «مهربانی» معرفی شدند
اعتبار فرهنگی کنسرت‌های بین‌المللی در اماکن تاریخی، دوسویه و جهانی است
ارادت خاص مرحوم امید جهان به سیدالشهدا (ع) + فیلم
فصل جدید برنامه «آبروی کوچه‌ها» در هفته دفاع مقدس روی آنتن شبکه تهران
جشنواره موسیقی جوان به کارگاه دف‌نوازی رسید
آخرین اخبار
جشنواره موسیقی جوان به کارگاه دف‌نوازی رسید
فصل جدید برنامه «آبروی کوچه‌ها» در هفته دفاع مقدس روی آنتن شبکه تهران
ارادت خاص مرحوم امید جهان به سیدالشهدا (ع) + فیلم
برگزیدگان اولین جشن ملی سینمایی «مهربانی» معرفی شدند
نمایشگاه «هنر در برابر جنگ» افتتاح شد
اولین اظهار نظر همایون شجریان درباره کنسرت لغو شده میدان آزادی
اعتبار فرهنگی کنسرت‌های بین‌المللی در اماکن تاریخی، دوسویه و جهانی است
تمدید مهلت ارسال اثر به نوزدهمین جشنواره «سینماحقیقت»
رویداد ایران جان؛ از شهر اصفهان به قاب شبکه یک سیما می‌آید
توصیه مهم پیامبر اکرم (ص) درباره خانواده + فیلم
بررسی سخنان امیرالمومنین (ع) درباره جنگ جمل + فیلم
۳۹۳ اثر متقاضی حضور در جشنواره فیلم‌های کودکان و نوجوانان
از «جومونگ» تا «پوآرو»؛ شبکه تماشا با چهار سریال جذاب مهمان خانه‌هاست
«چراغ گاز» با روایت متفاوتی از رسوایی واترگیت روی آنتن افق
انتخاب پاویون ایران به عنوان برترین غرفه در نمایشگاه گردشگری چین
آمار فروش و تعداد تماشاگران سالن‌های اداره‌کل هنر‌های نمایشی اعلام شد
نشست معرفی فیلم محمد رسول الله (ص) در وین برگزار شد
تولید آب آشامیدنی با الهام از شاهنامه
بررسی نتایج کنکور از منظر عدالت آموزشی در «پرسشگر»
«پاورقی» از مرز ششصد قسمت گذشت