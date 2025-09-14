وزیر تجارت و بازرگانی جمهوری اسلامی پاکستان صبح امروز در رأس هیأتی بلندپایه به منظور شرکت در بیست‌ودومین اجلاس کمیسیون مشترک همکاری‌های اقتصادی ایران و پاکستان وارد تهران شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - جام کمال خان وزیر تجارت و بازرگانی جمهوری اسلامی پاکستان امروز (یکشنبه، ۲۳ شهریورماه) در رأس هیأتی بلندپایه به منظور برگزاری بیست‌ودومین اجلاس کمیسیون مشترک همکاری‌های اقتصادی ایران و پاکستان وارد تهران شد.

در این سفر، هیأت پاکستانی متشکل از مقامات عالی‌رتبه از جمله معاون وزیر بازرگانی، قائم‌مقام وزارت امور اقتصادی، قائم‌مقام وزارت امور دریایی و مدیرکل وزارت مالی پاکستان، وزیر تجارت و بازرگانی این کشور را همراهی می‌کنند.

بیست‌ودومین اجلاس کمیسیون مشترک همکاری‌های اقتصادی ایران و پاکستان به ریاست فرزانه صادق وزیر راه و شهرسازی جمهوری اسلامی ایران و جام کمال خان وزیر تجارت و بازرگانی جمهوری اسلامی پاکستان، ۲۴ و ۲۵ شهریورماه ۱۴۰۴ در تهران برگزار می‌شود.

نشست‌های این کمیسیون با هدف توسعه و تعمیق همکاری‌های دوجانبه در حوزه‌های تجارت، بازرگانی، سرمایه‌گذاری، بانکی، انرژی، صنعت، حمل‌ونقل، زیرساخت، همکاری‌های اجتماعی، فرهنگی و استانی برگزار خواهد شد.

منبع: وزارت راه و شهرسازی

برچسب ها: ایران ، پاکستان ، وزارت راه و شهرسازی
خبرهای مرتبط
دولت پاکستان هم با طرح احداث خط لوله گاز تا مرز ایران موافقت کرد
با حضور وزیر راه و شهرسازی در ابوظبی انجام شد؛
امضای ۲ سند توسط روسای کمیسیون مشترک اقتصادی ایران و امارات
تاکید عراقچی بر روابط ویژه ایران و پاکستان
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
قیمت سکه و طلا در بازار آزاد در ۲۳ شهریور ۱۴۰۴
ناترازی سنگین برق به زودی تمام نمی‌شود
پیش فروش بلیت‌ قطارهای مسافری مهرماه
متقاضیان چشم انتظار پرداخت وام اشتغال/ بانک‌ها همکاری نمی‌کنند
عرضه خودرو در بورس غیرقانونی است
حجم پرشدگی سد‌های کشور تنها ۳۷ درصد+ جدول
قیمت مصوب جدید تخم مرغ به زودی اعلام می‌شود
حراج شمش طلا مرکز مبادله امروز برگزار می‌شود
رگبار باران و وزش باد شدید در گیلان و مازندران
۱۲ میلیون کنتور هوشمند برق تا سال آینده فعال می‌شود
آخرین اخبار
چرخش پول به سمت سهام؛ طلا زیر فشار دلار
برگزاری بیست‌ودومین اجلاس کمیسیون مشترک اقتصادی ایران و پاکستان در تهران
ورود نقدینگی به بازار سهام/ افزایش ارزش معاملات
مالیات بر ارزش افزوده مشمول مرور زمان نمی شود
آغاز پیش‌راه‌اندازی نخستین واحد نمک‌زدایی سیار در صنعت نفت ایران
مصرف بیش از یک میلیارد لیتر بنزین در ۷ روز
بانک‌ها به استانداردسازی صدور تاییدیه‌های اعتباری ملزم شدند
اجرای واردات در ازای صادرات برای ۵ گروه بزرگ صادرکننده
حذف مجوز استاندارد از ثبت‌سفارش واردات خودرو
تولید شکر به یک میلیون و ۶۰۰ هزارتن می‌رسد
بیش از ۹۰ درصد خدمات وزارت جهاد الکترونیکی است
افزایش ۴۶ هزار و ۴۹۳ واحدی شاخص کل بورس
تکذیب افزایش سهم آورده متقاضیان مسکن حمایتی در پردیس
۱۲ میلیون کنتور هوشمند برق تا سال آینده فعال می‌شود
ناترازی سنگین برق به زودی تمام نمی‌شود
اختصاص ۲۵ هزار هکتار اراضی ملی ساخت نیروگاه‌های تجدیدپذیر
حراج شمش طلا مرکز مبادله امروز برگزار می‌شود
امکان ترخیص ۱۰ درصد باقی‌مانده کالا‌ها با ضمانت‌نامه
افزایش ۲ میلیارد مترمکعبی تحویل گاز به نیروگاه‌ها
پیش فروش بلیت‌ قطارهای مسافری مهرماه
قیمت سکه و طلا در بازار آزاد در ۲۳ شهریور ۱۴۰۴
دریافت جریمه ۱۰ درصدی از برنج وارداتی به ایران
عرضه خودرو در بورس غیرقانونی است
استفاده از تخفیف در بیمه نامه‌های خودرو
ساخت دومین دستگاه فرآورش سیار نفت در شرکت ملی حفاری ایران
تاکید وزیر بر تشکیل کارگروه مشترک با نمایندگان اصناف حمل‌ونقل
بیش از ۱۶۶ هزار واحد مسکن روستایی تحویل متقاضیان شد
توزیع ۳۰ هزار تن میلگرد برای پروژه‌های حمایتی مسکن از ابتدای سال
قیمت گذاری گندم به هفته آینده موکول شد/ قیمت پیشنهادی خرید تضمینی گندم ۳۲ هزار و ۵۰۰ تومان
حجم پرشدگی سد‌های کشور تنها ۳۷ درصد+ جدول