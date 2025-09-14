فرمانداراردبیل گفت: به مناسبت هفته دفاع مقدس ۶۰عنوان برنانه با بیش از ۴۰۰ اجرا در اردبیل برگزارمی شود.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ نسرين عليپور - فرزاد قلندری امروز در جلسه ستاد گرامیداشت هفته دفاع مقدس ضمن گرامیداشت هفته دفاع مقدس و یادو خاطره شهدای والامقام گفت:به مناسبت هفته دفاع مقدس ۶۰عنوان برنانه با بیش از ۴۰۰ اجرا در مناطق مختلف شهرستان اردبیل برگزارمی شود.
او افزود:این برنامهها بامحوریت اقشار مختلف مردم، محله محور و مسجد محور و تبین دستاوردهای هشت سال دفاع مقدس وگام دوم انقلاب برگزار میشود.
فرماندار اردبیل از برگزاری نمایشگاه هفته دفاع مقدس درقالب ۲۴غرفه درمحل موزه دفاع مقدس خبرداد وگفت:زمینه حضور تمامی اقشار، دانشجویان، دانش آموزان، نوجوانان وجوانان در این نمایشگاه برای تبیین دستاوردهای هشت سال دفاع مقدس فراهم میشود.
قلندری از افتتاح چند پروژه به مناسبت هفته دفاع مقدس خبرداد و گفت:برگزاری یادوارههای شهدا، دیدار و تجلیل از خانوادههای شهدا، عطرافشانی مزار شهدا، تجلیل از رزمندگان، اجرای برنامههای فرهنگی و ورزشی و اعزام گروههای جهادی و درمانی به مناطق محروم شهرستان با محوریت دفاع مقدس از برخی برنامههای هفته دفاع مقدس درشهرستان خواهد بود.
فرماندار اردبیل گفت:دفاع مقدس مختص به روز وهفته خاص نیست و ما در تمام روزهای سال قدردان ایثار گری شهدا ورزمندگان هستیم که عزت واقتدار کشورمان را رقم زدند و باید دستاوردهای ناب دفاع مقدس به نسل امروزی به ویژه نوجوانان وجوانان انتقال یابد.
قلندری گفت:رشادتهای نیروهای مسلح و وحدت همدلی مردم درجنگ ۱۲روزه به نوعی بازخوانی رشادتها در دفاع مقدس بود و این رشادتها باید برای همگان تبیین شود.