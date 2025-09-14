آتاتورک چگونه سر رضاخان را کلاه گذاشت؟ + فیلم

\n\u0628\u0627\u0634\u06af\u0627\u0647 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631\u0627\u0646 \u062c\u0648\u0627\u0646 - \u0645\u0627\u062c\u0631\u0627\u06cc \u0632\u0627\u0626\u062f\u0647 \u0639\u062c\u06cc\u0628 \u0648 \u063a\u0631\u06cc\u0628 \u062f\u0631 \u0646\u0642\u0634\u0647 \u0627\u06cc\u0631\u0627\u0646 \u0648 \u062a\u0631\u06a9\u06cc\u0647 \u06a9\u0647 \u0628\u0627 \u0645\u0648\u0627\u0641\u0642\u062a \u0631\u0636\u0627\u062e\u0627\u0646 \u0628\u0627 \u0627\u0644\u062d\u0627\u0642 \u0642\u0631\u0647 \u0633\u0648 \u0628\u0647 \u062a\u0631\u06a9\u06cc\u0647 \u0627\u06cc\u062c\u0627\u062f \u0634\u062f. \u0637\u0631\u062d\u06cc \u06a9\u0647 \u0627\u0644\u062d\u0627\u0642 \u0622\u0646 \u0632\u0645\u06cc\u0646\u0647 \u0633\u0627\u0632 \u0628\u0631\u0646\u0627\u0645\u0647 \u0647\u0627\u06cc\u06cc \u0628\u0632\u0631\u06af\u062a\u0631 \u0648 \u0627\u062a\u0635\u0627\u0644 \u062a\u0631\u06a9\u06cc\u0647 \u0628\u0647 \u0646\u062e\u062c\u0648\u0627\u0646 \u0634\u062f.\n