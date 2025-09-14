باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
آتاتورک چگونه سر رضاخان را کلاه گذاشت؟ + فیلم

مرور ماجرای موافقت رضاخان با الحاق «قره سو» به ترکیه و اتصال این کشور به نخجوان که زائده عجیب و غریبی را در نقشه ایران و ترکیه شکل داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - ماجرای زائده عجیب و غریب در نقشه ایران و ترکیه که با موافقت رضاخان با الحاق قره سو به ترکیه ایجاد شد. طرحی که الحاق آن زمینه ساز برنامه هایی بزرگتر و اتصال ترکیه به نخجوان شد.

