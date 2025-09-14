دوازدهمین روز جشنواره موسیقی جوان روز گذشته (شنبه ۲۲ شهریورماه) با اختصاص به ساز دف دستگاهی و قانون در تالار رودکی برگزار شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - دوازدهمین روز از جشنواره موسیقی جوان روز گذشته (شنبه ۲۲ شهریورماه) با اختصاص به ساز دف دستگاهی و قانون در تالار رودکی برگزار شد.

شرکت‌کنندگان ساز دف در حضور هیات داوران متشکل از عماد توحیدی، فرزاد عندلیبی، زکریا یوسفی و آرین رضایی به‌ روی صحنه رفتند و رپرتوار اجرایی خود را نواختند.

قبل از شروع داوری فرزاد عندلیبی خطاب به حضار گفت: متاسفانه استاد سیدعلاالدین یاسینی را از دست دادیم و این اتفاق بسیار شوک‌کننده‌ای برای همه ما بود. این ضایعه را به همه جامعه موسیقی تسلیت می‌گویم.

با اتمام داوری ساز دف، تمامی شرکت‌کنندگان رده سنی «ج» به‌ همراه فرزاد عندلیبی یکی از داوران این ساز روی صحنه حاضر شدند و در اجرایی کارگاهی به هم‌نوازی قطعاتی پرداختند.

حسین رضایی‌نیا نوازنده دف و داور هجدهمین جشنواره ملی موسیقی جوان با بیان اینکه جشنواره کمک شایانی به دیده شدن جوانان می‌کند، اظهارداشت: برگزاری این جشنواره‌ با داورانی با تجربه باعث ایجاد انگیزه بسیار بالا در جوانان می‌شود و پویایی این نسل را بالا می‌برد.

وی گفت: متاسفانه برخی مدرسان ساز دف به شاگردان‌شان با گوشی درس می‌دهند که این بسیار ضعف بزرگی است. بعضی‌ها هم یک سری حرکات نمایشی با ساز دف به هنرجوها یاد می‌دهند که اصلا مناسب نیست و همین سطح نوازندگی را پایین می‌آورد.

این نوازنده دف با اشاره به عدم تبلیغات موسیقی در رسانه افزود: متاسفانه در رسانه تبلیغاتی مختص موسیقی نداریم مخصوصاً در بزرگترین رسانه یعنی صدا و سیما. ما همگی امیدمان به همین جشنواره‌هاست که می‌تواند کمک شایانی به دیده شدن و ایجاد انگیزه در هنرجویان باشد.

داور بخش دف دستگاهی هجدهمین جشنواره ملی موسیقی جوان بیان کرد: برگزاری جشنواره ملی موسیقی جوان سالی یک‌بار بسیار کم است. باید برای جوانانی که در عرصه موسیقی قدم گذاشته‌اند کاری کنیم و با طرح‌های حمایتی آنان را در مسیر درست هدایت کنیم مثلا برگزیدگان وارد دانشگاه‌ها و هنرستان‌های موسیقی شوند، باید با آنان همکاری‌های موسیقیایی صورت گیرد.

رضایی‌نیا افزود: دلخوشی شرکت‌کنندگان به همان لوح تقدیری است که با امضای استادان موسیقی ایران در مقام داور دریافت می‌کنند در کنار مبالغی که برایشان درنظر گرفته شده است. باید با حمایت‌های‌مان از برگزیدگان، آنان را به یک ستاره بزرگ و استاد موسیقی تبدیل کنیم.

بخش دوم اجراهای روز گذشته به ساز قانون اختصاص داشت که شرکت‌کنندگان در سه رده سنی در حضور پریچهر خواجه و سحر ابراهیم داوارن این ساز قطعات خود را نواختند.

در حاشیه داوری‌های این ساز سحر ابراهیم داور بخش قانون هجدهمین جشنواره ملی موسیقی جوان با اشاره به جایگاه این رویداد اظهارداشت: جشنواره موسیقی جوان تنها جشنواره‌ تخصصی موسیقی در ایران است که در سه حوزه موسیقی دستگاهی، کلاسیک و نواحی برگزار می‌شود و نقش اصلی آن ایجاد بستری ملی برای حضور و شناسایی هنرمندان نوجوان و جوان است.

وی افزود: به واسطه این رویداد، جریان موسیقی جوان در کشور به شکل مستمر رصد می‌شود و استادان با نسل جدید به صورت مستقیم در ارتباط قرار می‌گیرند اما به عقیده من این کافی نیست و ما نیازمند برگزاری جشنواره‌های متعدد هستیم تا بتوانیم نسل جوان را شناسایی و امید بیافرینیم و برای نیل به این منظور، این رویداد باید در سراسر ایران برگزار شود.

ابراهیم درباره تاثیر جشنواره موسیقی جوان در کشف استعدادها بیان کرد: جشنواره موسیقی جوان بیش از آن‌که یک رقابت ساده باشد، یک آیینه از وضعیت موسیقی ایران است. گرچه در بخش کشف استعدادها بسیار موفق عمل کرده اما بالفعل شدن این استعدادها نیازمند حمایت ساختاری و سیاست‌گذاری بلندمدت است.

وی اظهارداشت: تجربه این جشنواره نشان می‌دهد که موسیقی جوان ایران پویایی و ظرفیت بالایی دارد اما باید زمینه رشد حرفه‌ای و بین‌المللی برای آنان فراهم شود. در مجموع کشف استعدادها خوب اتفاق افتاده اما تبدیل آن به مسیر حرفه‌ای نیازمند ساختار آموزشی و حمایت بیشتر است.

داور هجدهمین جشنواره مل موسیقی جوان با بیان اینکه در سال‌های اخیر کیفیت آثار در جشنواره موسیقی جوان رشد قابل توجهی داشته، افزود: شاهد استقبال نوجوانان و جوانان زیادی خصوصا در رده سنی «الف» و «ب» در رشته ساز قانون هستیم.

وی بیان کرد: جشنواره ملی موسیقی جوان هر ساله تلاش می‌کند استانداردهای خود را بالاتر ببرد. روند کیفی آثار به نظر من رو به رشد بوده و حتی استانداردها در بخش داوری نیز ارتقا پیدا کرده است. دسترسی علاقه‌مندان به منابع آموزشی، کارگاه‌ها و کلاس‌ها باعث شده سطح کیفی اجراها بالاتر برود، اما نکته‌ قابل تأمل این است که بیان هنری و شخصی به همان اندازه رشد نکرده. درست است که کیفیت آثار بالا رفته ولی به همان اندازه نیاز است که در بخش خلاقیت و بیان هنری نیز تمرکز کنیم.

ابراهیم اظهارداشت: ساز قانون تا دو دهه پیش نسبت به سازهای رایج مانند تار و سه‌تار حضور بسیار کمرنگی در ایران داشت. وقتی نوجوان یا جوانی می‌بیند که این حوزه در جشنواره موسیقی جوان وجود دارد و علاقه‌مندان به ساز قانون می‌توانند در این حوزه شرکت کنند، انگیزه کافی برای آنها شکل خواهد گرفت. البته این موضوع به تنهایی کافی نیست چرا که تعداد اساتید متخصص در این رشته محدود است و جشنواره موسیقی جوان به تنهایی نمی‌تواند موج بزرگی از نوازندگان ساز قانون را به وجود بیاورد، مگر این که فرصت‌های اجرایی بیشتری به وجود بیاید.

داور هجدهمین جشنواره مل موسیقی جوان، روند کمی نوازندگان شرکت‌کننده در بخش ساز قانون در این جشنواره را به نسبت سال‌های گذشته افزایشی برآورد کرد و گفت: با این حال هنوز به نتیجه مطلوب نرسیده‌ایم، امسال ۳۲ شرکت‌کننده داشتیم که بیشتر آنان در رده سنی «الف» بودند، در حالی که در رده سنی «ج» تنها دو شرکت‌کننده بود. البته همین حضور محدود اما پایدار در جشنواره باعث شده که ساز قانون در ذهن مخاطب یک جایگاه رسمی در جریان موسیقی کشور پیدا کند.

امروز در سیزدهمین روز از جشنواره ملی موسیقی جوان شرکت‌کنندگان ساز تنبک در حضور داوران این بخش یعنی حمید قنبری، آرش فرهنگ‌فر و محمدجعفر قاضی عسگر به اجرا می‌پردازند.

منبع: روابط عمومی جشنواره موسیقی جوان