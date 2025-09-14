باشگاه خبرنگاران جوان -  شهردار قنوات از افزایش چشمگیر جمعیت این شهر در دو دهه گذشته خبر داد و گفت: جمعیت قنوات از حدود هفت هزار نفر در سال ۱۳۸۰ به بیش از ۳۳ هزار نفر امسالجمعیت رسیده و مساحت آن نیز از ۳۰۰ هکتار به بیش از یک‌هزار و ۳۰۰ هکتار توسعه یافته است.

محمدابراهیم فرهادلو با بیان اینکه قنوات بزرگ‌ترین و پرجمعیت‌ترین شهر اقماری استان است، عنوان  کرد: این شهر پس از مرکز استان، دومین شهر پرجمعیت قم محسوب می‌شود که در سال ۱۳۷۹ با تجمیع چهار روستا به تصویب هیئت وزیران رسید و از سال ۱۳۸۰ شهرداری آن فعالیت خود را آغاز کرد.
او  افزود: در ابتدای تأسیس شهرداری، جمعیت قنوات تنها هفت هزار و ۳۰۰ نفر بود، اما به دلیل همجواری با قم و هزینه پایین مسکن، روند مهاجرت معکوس موجب رشد سریع جمعیت شد و امروز بیش از ۳۳ هزار نفر به‌صورت ثابت در این شهر زندگی می‌کنند.

شهردار قنوات با اشاره به پیش‌بینی‌های طرح جامع تصریح کرد: طبق مطالعات، جمعیت شهر باید تا سال ۱۴۰۰ به حدود ۱۰ هزار نفر می‌رسید، اما این رقم خیلی زودتر محقق شد و اکنون جمعیت قنوات بیش از سه برابر برآورد‌های اولیه است.

فرهادلو بیان کرد: مساحت اولیه قنوات تنها ۳۰۰ هکتار بود، اما در قالب طرح نهضت ملی مسکن، تاکنون در چند مرحله به بیش از ۹۱۹ هکتار الحاق شده و پیش‌بینی می‌شود در آینده نزدیک این رقم از یک‌هزار و ۳۰۰ هکتار نیز فراتر رود.

او با بیان اینکه قنوات شهری جوان و برخوردار از نرخ بالای رشد جمعیت است، گفت: بخش مهمی از جمعیت شهر شامل مهاجران شاغل در قم و اتباع خارجی فعال در حوزه دامپروری و کشاورزی هستند.

شهردار قنوات در ادامه با اشاره به اقدامات زیربنایی مدیریت شهری عنوان کرد: مطالعات جمع‌آوری آب‌های سطحی، جداسازی شبکه آب شرب از آب فضای سبز، عکس‌برداری هوایی از سه هزار هکتار محدوده و ممیزی کاربری‌های شهری آغاز شده تا نقشه راه توسعه آینده شهر ترسیم شود.

او تأکید کرد: شهرداری قنوات تلاش دارد با ایجاد زیرساخت‌های فرهنگی، اجتماعی و عمرانی متناسب با رشد سریع جمعیت، نقش استراتژیک این شهر در کنار مرکز استان را تقویت کند.

منبع:خبرگزاری فارس قم

برچسب ها: قنوات ، جمعیت
خبرهای مرتبط
اجرای طرح مقابله با گرد و غبار در منطقه سراجه قم
بهسازی راه دسترسی ایستگاه راه آهن محمدیه استان قم
مدیرکل حفاظت محیط زیست قم:
برنامه جامع مهار گرد وغبار در منطقه سراجه قم مهرماه آغاز می‌شود
آغاز واگذاری زمین به ۴ هزار متقاضی جوانی جمعیت در قم
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
بیش از ۲۱ تُن گوشت و مرغ آلوده در قم از چرخه مصرف خارج شد
عرضه لوازم التحریر با هویت ایرانی در قم+فیلم
قم جای پارک ندارد؛ طرح قدیمی دوباره وعده شد
حریم‌های گسلی قم مشخص شد
افزایش مقالات، ثبت اختراعات و توسعه شرکت‌های دانش‌بنیان در قم
ظرفیت‌های بزرگ اقتصادی موقوفات باید فعال شوند
آخرین اخبار
ظرفیت‌های بزرگ اقتصادی موقوفات باید فعال شوند
حریم‌های گسلی قم مشخص شد
قم جای پارک ندارد؛ طرح قدیمی دوباره وعده شد
عرضه لوازم التحریر با هویت ایرانی در قم+فیلم
بیش از ۲۱ تُن گوشت و مرغ آلوده در قم از چرخه مصرف خارج شد
افزایش مقالات، ثبت اختراعات و توسعه شرکت‌های دانش‌بنیان در قم
ممنوعیت کافه‌داری در قم شایعه یا واقعیت؟
آغاز اردوی توانمندسازی کادر نوجوان کانون‌های مساجد قم
«روز قم» در تقویم رسمی کشور ثبت شد
آغاز عملیات ایمن سازی محور روستایی قاهان – جعفرآباد قم
۲ فوتی و هشت مصدوم در دو سانحه رانندگی در قم