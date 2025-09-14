باشگاه خبرنگاران جوان - شهردار قنوات از افزایش چشمگیر جمعیت این شهر در دو دهه گذشته خبر داد و گفت: جمعیت قنوات از حدود هفت هزار نفر در سال ۱۳۸۰ به بیش از ۳۳ هزار نفر امسالجمعیت رسیده و مساحت آن نیز از ۳۰۰ هکتار به بیش از یک‌هزار و ۳۰۰ هکتار توسعه یافته است.

محمدابراهیم فرهادلو با بیان اینکه قنوات بزرگ‌ترین و پرجمعیت‌ترین شهر اقماری استان است، عنوان کرد: این شهر پس از مرکز استان، دومین شهر پرجمعیت قم محسوب می‌شود که در سال ۱۳۷۹ با تجمیع چهار روستا به تصویب هیئت وزیران رسید و از سال ۱۳۸۰ شهرداری آن فعالیت خود را آغاز کرد.

او افزود: در ابتدای تأسیس شهرداری، جمعیت قنوات تنها هفت هزار و ۳۰۰ نفر بود، اما به دلیل همجواری با قم و هزینه پایین مسکن، روند مهاجرت معکوس موجب رشد سریع جمعیت شد و امروز بیش از ۳۳ هزار نفر به‌صورت ثابت در این شهر زندگی می‌کنند.

شهردار قنوات با اشاره به پیش‌بینی‌های طرح جامع تصریح کرد: طبق مطالعات، جمعیت شهر باید تا سال ۱۴۰۰ به حدود ۱۰ هزار نفر می‌رسید، اما این رقم خیلی زودتر محقق شد و اکنون جمعیت قنوات بیش از سه برابر برآورد‌های اولیه است.

فرهادلو بیان کرد: مساحت اولیه قنوات تنها ۳۰۰ هکتار بود، اما در قالب طرح نهضت ملی مسکن، تاکنون در چند مرحله به بیش از ۹۱۹ هکتار الحاق شده و پیش‌بینی می‌شود در آینده نزدیک این رقم از یک‌هزار و ۳۰۰ هکتار نیز فراتر رود.

او با بیان اینکه قنوات شهری جوان و برخوردار از نرخ بالای رشد جمعیت است، گفت: بخش مهمی از جمعیت شهر شامل مهاجران شاغل در قم و اتباع خارجی فعال در حوزه دامپروری و کشاورزی هستند.

شهردار قنوات در ادامه با اشاره به اقدامات زیربنایی مدیریت شهری عنوان کرد: مطالعات جمع‌آوری آب‌های سطحی، جداسازی شبکه آب شرب از آب فضای سبز، عکس‌برداری هوایی از سه هزار هکتار محدوده و ممیزی کاربری‌های شهری آغاز شده تا نقشه راه توسعه آینده شهر ترسیم شود.

او تأکید کرد: شهرداری قنوات تلاش دارد با ایجاد زیرساخت‌های فرهنگی، اجتماعی و عمرانی متناسب با رشد سریع جمعیت، نقش استراتژیک این شهر در کنار مرکز استان را تقویت کند.

منبع:خبرگزاری فارس قم