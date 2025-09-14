باشگاه خبرنگاران جوان - مجید نجاریان مجری طرح توسعه میادین نفتی چشمه‌خوش، دالپری و پایدار شرق از آغاز بهره برداری آزمایشی از نخستین واحد نمک‌زدایی سیار (Mobile Desalter) در صنعت نفت ایران در این طرح خبر داد.

وی گفت: این تجهیز با تکیه بر توان داخلی و دانش متخصصان ایرانی در مدت‌زمانی کوتاه نصب و راه‌اندازی شد. همچنین برنامه داریم سال آینده با همکاری شرکت‌های دانش‌بنیان در خصوص بومی‌سازی کامل فناوری ساخت آن اقدام کنیم.

نجاریان افزود: عملیات نصب و تست کیفی این واحد در مدت یک ماه و با رعایت کامل اصول فنی و ایمنی انجام شد. این پروژه بیش از ۲۸ هزار و ۵۰۰ ساعت کار ایمن را به ثبت رساند و بدون وقوع هیچ حادثه‌ای به پایان رسید.

وی توضیح‌داد: این تجهیز سیار به دلیل قابلیت جابه‌جایی و استقرار سریع، فرآیند نمک‌زدایی و جداسازی آب همراه نفت را پیش از انتقال به تأسیسات اصلی انجام می‌دهد و نقش مهمی در افزایش بهره‌وری و تسریع تولید خواهد داشت. به گفته مجری طرح، هدف از راه‌اندازی این تجهیز، تسهیل فرآورش نفت نمکی و فراهم کردن امکان افزایش حدود ۳۰ هزار بشکه‌ای ظرفیت تولید روزانه نفت خام در این میادین است.

نجاریان با اشاره به اهمیت این تجهیز اظهار کرد: بهره‌برداری از اسکید نمک‌زدایی سیار، ورود چاه‌های جدید به مدار تولید را سرعت می‌بخشد و امکان مدیریت بهینه نفت نمکی را فراهم می‌آورد. این واحد پس از تکمیل کارخانه نمک‌زدایی ۱۱۰ هزار بشکه‌ای چشمه‌خوش، قابلیت انتقال به سایر میادین به تشخیص مدیریت شرکت ملی نفت ایران را دارد و از اتلاف زمان و کاهش بهره‌وری جلوگیری می‌کند.

وی ادامه‌داد: صرفه اقتصادی این واحد به گونه‌ای است که با حداقل هزینه نسبت به ساخت تأسیسات ثابت، بیشترین بهره‌برداری را امکان‌پذیر می‌کند. سرعت نصب و انعطاف این تجهیزات به‌ویژه در میادین مشترک نفتی، راهکاری راهبردی محسوب می‌شود.

بهره‌برداری از نخستین واحد نمک‌زدایی سیار، صنعت ملی نفت ایران را وارد مرحله‌ای تازه از بهره‌برداری انعطاف‌پذیر و هدفمند می‌کند. این فن آوری ضمن بهینه‌سازی ساختار فرآورشی، توان پاسخ‌گویی به شرایط متغیر عملیاتی را فراهم می کند و گامی مؤثر در مسیر افزایش تولید پایدار، به‌ویژه در میادین مرزی، به شمار می‌رود.

