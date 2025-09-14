باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - نیویورک‌تایمز در مطلبی نوشت: دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا دیروز شنبه شرایطی برای اعمال تحریم‌های جدید علیه روسیه تعیین کرد و گفت تنها در صورتی این کار را انجام خواهد داد که تمام کشور‌های عضو ناتو نیز همین کار را بکنند و علاوه بر آن خرید نفت از روسیه را متوقف کرده و تعرفه‌های سنگینی بر چین اعمال کنند.

این شرایط جدیدترین مورد از مجموعه شروطی بود که ترامپ پیش از موافقت با اقدام تنبیهی علیه روسیه اعلام کرده بود.

ترامپ در وبسایت خود، تروث سوشال نوشت: «من آماده‌ام تحریم‌های عمده علیه روسیه اعمال کنم وقتی که تمام کشور‌های ناتو موافقت کرده و همان کار را شروع کنند، و وقتی که تمام کشور‌های ناتو خرید نفت از روسیه را متوقف کنند.»

او ادامه داد: «همانطور که می‌دانید، تعهد ناتو برای پیروزی بسیار کمتر از ۱۰۰درصد بوده و خرید نفت روسیه توسط برخی، تکان‌دهنده بوده است! این موضع مذاکره و قدرت چانه‌زنی شما بر روسیه را به شدت تضعیف می‌کند. به هر حال، من وقتی شما آماده باشید آماده «اقدام» هستم. فقط بگویید چه زمانی؟»

او همچنین از کشور‌ها خواست که به طور جمعی تعرفه‌ای ۵۰ تا ۱۰۰ درصدی بر چین اعمال کنند. او گفت بدون این کار، کشور‌های ناتو «وقت» ایالات متحده را «تلف می‌کنند».

تحریم‌های «جدی» که دونالد ترامپ، رئیس جمهور امریکا علیه مسکو اعلام کرده بود، اعمال نخواهند شد. مانع اصلی، شرط او برای کشور‌های ناتو مبنی بر کنار گذاشتن کامل نفت روسیه است که کارشناسان این نشریه آن را غیرممکن خوانده‌اند.

این روزنامه خاطرنشان می‌کند که مجارستان و ترکیه همچنان روابط نزدیک خود با مسکو را حفظ کرده و به خرید فعال منابع انرژی از آن ادامه می‌دهند. همزمان، حتی کشور‌های عضو ناتو که واردات را کاهش داده‌اند، هنوز به شدت وابسته به عرضه نفت روسیه هستند که کنار گذاشتن کامل آن را تقریباً غیرممکن می‌سازد.

این روزنامه تأکید می‌کند: «این شرط [مبنی بر توقف خرید منابع انرژی از فدراسیون روسیه]تقریباً به یقین محقق نخواهد شد، و ترامپ و مشاورانش نیز از این موضوع آگاه هستند».

منبع: نیویورک تایمز