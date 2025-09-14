طبق آخرین نامه‌ای که از سوی سازمان امور مالیاتی کشور به گمرک ارسال شده مالیات بر ارزش افزوده مشمول زمان نمی‌شود.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه کباری - طبق آخرین آمارهای اعلام شده هر گاه بعد از ترخیص کالا از گمرک معلوم گردد وجوهی که وصول آن برعهده گمرک است بیشتر یا کمتر از آنچه مقرر بوده دریافت شده یا اساساً دریافت نشده و یا اشتباهی دریافت شده است گمرک و صاحب کالا می توانند ظرف شش ماه از تاریخ امضاء پروانه یا پته گمرکی کالای مورد بحث، کسر دریافتی و یا اضافه پرداختی را از یکدیگر مطالبه و دریافت کنند. رد اضافه پرداختی ها از محل درآمد جاری به عمل می آید.

همچنين چنانچه طبق قوانین خاص برای مطالبه وجوهی که وصول آن برعهده گمرک است مهلت مرور زمان قانونی دیگری تعیین شود مورد، مشمول مهلت های مربوطه می گردد.

براساس این گزارش طبق نامه ارسال شده از سوی سازمان امور مالیاتی کشور به گمرک  نامه مورد اشاره به شماره ۱۴۰۳/۲۶۶۷۸ مورخ ۱۴۰۳/۰۱/۱۵ و ضمائم آن تاکنون به این سازمان واصل نگردیده است.

۲ در قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۴۰۰ نیز مهلتی جهت مرور زمان در خصوص مطالبه مالیات و عوارض ارزش افزوده تعیین نگردیده است. در این راستا گمرک جمهوری اسلامی ایران می بایست با رعایت مقررات ) تبصره (۲) ماده (۱۷) قانون پیش گفته و سایر قوانین موضوعه اقدام به اخذ و واریز مالیات اقدام کند.

 

 

 

