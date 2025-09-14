باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
آیا خمس و زکات به سکه‌های طلایی که خریداری شده یا هدیه گرفته می‌شود تعلق می‌گیرد؟

جدیدترین استفتائات حضرت آیت‌الله خامنه‌ای به بیان حجت‌الاسلام و المسلمین رضایی درباره خمس و زکات سکه های طلای خریداری شده یا هدیه گرفته شده، منتشر شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - بخشی از حجت‌الاسلام و المسلمین رضایی در خصوص اینکه آیا خمس و زکات به سکه‌های طلایی که خریداری شده یا هدیه گرفته می‌شود تعلق می‌گیرد، را مشاهده می کنید.

 

