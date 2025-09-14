طوفانی با سرعت ۱۰۱ کیلومتر در ساعت زابل را درنوردید

مدیرکل هواشناسی استان سیستان و بلوچستان اعلام کرد: وزش باد شدید با بیشینه سرعت ۱۰۱ کیلومتر بر ساعت بامداد امروز (۲۳ شهریور ۱۴۰۴) زابل را درنوردید و گردوغبار ناشی از آن، شعاع دید افقی را به ۱۲۰۰ متر کاهش داد.

باشگاه خبرنگاران جوان  _  محسن حیدری گفت: همچنین در شهرستان زهک بیشینه سرعت باد به ۶۵ کیلومتر بر ساعت رسید و دید افقی در ایستگاه هواشناسی این شهرستان تا ۸۰۰ متر کاهش یافت. 

‌ محسن حیدری افزود: در شمال استان دوشنبه و سه شنبه احتمال وقوع گردوخاک بیشتر و گسترده‌تر وجود دارد. همچنین طی این مدت در زاهدان، نواحی مرکزی و برخی مناطق جنوبی استان نیز وزش باد با شدت متوسط تا نسبتاً شدید همراه با خیزش گردوخاک انتظار می‌رود.

 توصیه‌های هواشناسی: با توجه به شرایط جوی، از تردد غیرضروری بیماران تنفسی، سالمندان و کودکان در زمان غبارآلود بودن هوا خودداری شود. همچنین در تردد‌های جاده‌ای احتیاط شود، گلخانه‌ها و محصولات کشاورزی محافظت شوند و از فعالیت در ارتفاعات پرهیز گردد.

‌روابط عمومی اداره کل هواشناسی استان سیستان و بلوچستان

برچسب ها: طوفان شن ، وضعیت آب و هوا
