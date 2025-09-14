باشگاه خبرنگاران جوان - موسی‌الرضا حاجی‌بگلو روز یکشنبه در یکصد و هشتاد و نهمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر اصفهان اضافه کرد: بر همین مبنا ما نیز در شورای عالی استان‌ها آماده هرگونه همکاری برای حل این مساله هستیم و از شورای شهر اصفهان نیز درخواست می‌کنیم که در باره مطالبه‌گری برای احیای این رودخانه همچنان پیشتاز باشد.

رییس شورای عالی استان‌ها افزود: ۷۰ تا ۸۰ درصد از پروژه‌های عمرانی و رفاهی در ایران توسط مدیریت شهر‌ها اجرا می‌شود که اهمیت این بخش را نشان می‌دهد، با این وجود برخی مدیران هنوز جایگاه شورا‌ها را باور نکرده‌اند و حتی در روند کاری آنها دخالت می‌کنند.

حاجی‌بگلو خاطرنشان کرد: شماری از مسوولان قصد تعیین تکلیف در شورا‌ها را دارند تا جایی که حتی مانع برگزاری انتخابات هیات رییسه می‌شوند که بی‌شک برخلاف خلاف قانون اساسی است و ما نیز کوتاه نخواهیم آمد.

رییس شورای اسلامی شهر اصفهان نیز در جلسه امروز گفت: آلودگی هوا، خشکی زاینده‌رود و کمبود منابع آبی مشکلات اصلی دیار ماست، این خطه زمانی بصورت یک باغشهر حدود ۳۰ هزار هکتار باغ و فضای سبز داشته که اکنون به پنج هزار هکتار کاهش یافته است.

محمد نورصالحی تصریح کرد: تامین آب برای آبیاری گیاهان و بطورکلی تصمیم برای چالش‌هایی مانند خشکسالی و فرونشست زمین اصفهان نیازمند اتخاذ تدبیر دولت است.

عضو هیات رییسه شورای اسلامی شهر اصفهان گفت: این منطقه قربانی سوءمدیریت‌های گذشته و تصمیمات غلط و ترک فعل مسوولان دولت‌های مختلف است.

احمد شریعتی اظهار کرد: در دولت سیزدهم برای حل مشکلات آبی اقداماتی انجام شد، اما اکنون کار‌ها متوقف شده و پروژه‌های مهمی مانند کوهرنگ سه و دیگر پروژه‌های انتقال آب هنوز بلاتکلیف است.

رییس شورای عالی استان‌ها: احیای زاینده‌رود نیازمند اقدام ملی است

وی تصریح کرد: هر بار که زاینده‌رود حتی برای مدت کوتاهی جاری می‌شود، شمار زیادی از اصفهانی‌ها برای دیدن آن می‌آیند که نشان می‌دهد همگان چقدر به این رودخانه وابسته‌اند.

سخنگو و عضو هیات رییسه شورای شهر نیز در این نشست بر ضرورت اولویت‌دهی به سرمایه‌گذاری‌ها، بهبود ارتباطات با شهر‌های خواهرخوانده شرق آسیا و ایجاد پنجره واحد سرمایه‌گذاری با این مناطق تاکید کرد.

اصفهان تاکنون با ۱۷ شهر مختلف دنیا قرارداد خواهرخواندگی امضاء کرده است

علی صالحی ادامه داد: در جلسه امروز اخذ وام ۹۰۰ میلیارد ریالی برای خرید ۶ دستگاه اتوبوس ۱۸ متری تصویب شد.

وضعیت سه دهه گذشته زاینده‌رود نتیجه‌ای جز خشک شدن این رودخانه در ۸۰ تا ۹۰ درصد از روز‌های سال در اصفهان به همراه نداشته است.

در عین حال به گفته کارشناسان، وزارت نیرو در دوره‌های گذشته آنطور که باید نتوانسته است در مدیریت و برخورد با برداشت‌های غیرمجاز از این رودخانه موثر عمل کند و انتظار می‌رود این مطالبه بطور ملموس‌تر در دولت چهاردهم محقق شود.

وضعیت کم‌آبی در اصفهان اکنون به یکی از چالش‌های اساسی این استان تبدیل شده است تا جایی که تأمین آب آشامیدنی بویژه در فصول گرم سال با اختلال روبه‌رو می‌شود.

پنج هزار هکتار فضای سبز و حدود ۳۰۰ کیلومتر مادی کلانشهر اصفهان بدلیل خشکیدن زاینده‌رود و تخصیص نیافتن حقابه‌ها، شرایط نامطلوبی یافته و بخشی از آن نابود شده است.

نیاز آبی فضای سبز «اکولوژیک» این کلانشهر به مساحت پنج هزار و ۷۱۴ هکتار معادل ۸۷ میلیون مترمکعب در سال است و با آب موجود می‌توان سه میلیون و ۶۲۰ هزار و ۳۵۸ اصله درخت و دیگر پوشش‌های گیاهی اصفهان را آبیاری کرد.

نیاز آبی حدود چهار هزار و ۵۳ هکتار فضای سبز در اختیار شهرداری ۶۲ میلیون مترمکعب در سال و بطور متوسط یک هزار و ۹۶۶ لیتر در ثانیه است که در ماه‌های گرم سال تا سه هزار لیتر در ثانیه افزایش می‌یابد.

غیر از فضای سبز، حدود ۳۰۰ کیلومتر مادی این کلانشهر نیز به‌دلیل خشکیدن زاینده‌رود و تخصیص نیافتن حقابه‌ها، از حیث آبیاری شرایط نامناسبی دارد.

زاینده‌رود به طول بیش از ۴۰۰ کیلومتر در دهه‌های اخیر بدلیل برداشت‌های بی‌رویه در بالادست، انتقال آب به حوضه دیگر، تراکم جمعیت و تا حدودی کاهش نسبی بارندگی‌ها، به یک رودخانه با جریان دوره‌ای، تبدیل و در پایین دست با خشکی مواجه شده است.