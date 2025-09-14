مدیرکل بیمه سلامت استان فارس با اشاره به پوشش بیش از ۲ میلیون و ۳۷۶ هزار نفر در این استان، اعلام کرد: صندوق بیمه روستاییان با بیش از ۱.۳ میلیون نفر بیشترین سهم را دارد.

باشگاه خبرنگاران جوان - رضا ممتحن با اشاره به وجود ۲ میلیون و ۳۷۶ هزار و ۲۳۶ بیمه شده سلامت در استان فارس، اظهار کرد: دو صندوق روستاییان با یک میلیون و ۳۹۵ هزار و ۱۷۱ نفر و سایر اقشار (خانواده شهدا، جانبازان، دانشجویان و طلاب و غیره) با ۱۵۹ هزار و ۱۵۹ نفر به ترتیب بیشترین و کمترین جمعیت بیمه شدگان سلامت در استان را به خود اختصاص داده‌اند.

او به چگونگی پرداخت مطالبات داروخانه‌ها، پزشک خانواده شهری، سطح یک روستایی، خدمات مراکز دولتی دانشگاهی، بیمارستان‌های غیر دانشگاهی هم اشاره و بیان کرد: مطالبات پزشک خانواده شهری و سطح یک روستایی تا خردادماه تسویه و ۸۰ درصد تیرماه هم پرداخت کرده‌ایم.

مدیرکل بیمه سلامت فارس اضافه کرد: مطالبات داروخانه‌های غیر دانشگاهی نیز تا اردیبهشت، خسارت متفرقه هم خردادماه و دفاتر پیشخوان هم تا تیرماه پرداخت شده است.

ممتحن به ارائه خدمات ویژه بیمه سلامت برای اجرای طرح حمایت از جوانی جمعیت هم اشاره و خاطرنشان کرد: این طرح شامل زوج‌های نابارور نشان‌دار شده، افراد متاهل با مشکل ناباروری اولیه یا ثانویه، بیمه شدگان سازمان بیمه سلامت ایران و ساکنان مناطق شهری و روستایی با اولویت مناطق کم‌برخوردار می‌شود.

به گفته او؛ پوشش بیمه خدمات تخصصی درمان ناباروری، زایمان طبیعی و رایگان، معافیت از ارجاع بیمه شدگان نابارور در صندوق روستایی و نظام ارجاع، پرداخت هزینه ناباروری به افراد مراجعه کننده به مراکز غیر طرف قرارداد و دسترسی پزشکان ذی صلاح جهت نشان دار کردن بیماران نابارور از جمله خدماتی است که بیمه سلامت در راستای اجرای طرح حمایت از جوانی جمعیت ارائه می‌کند.

مدیرکل بیمه سلامت فارس عنوان کرد: زوجین نابارور می‌توانند برای دریافت خدمات فوق به مراکز تخصصی درمان ناباروری دارای مجوز وزارت بهداشت مراجعه کنند.

ممتحن به پنجره خدمات غیرحضوری برای بیمه شدگان سازمان بیمه سلامت و سامانه تلفنی ۱۶۶۶ جهت پاسخگویی غیر حضوری مراجعه کنندگان به بیمه سلامت به عنوان یکی دو اقدام شاخص بیمه سلامت نیز اشاره کرد.

منبع: بیمه سلامت فارس