باشگاه خبرنگاران جوان - حجت الاسلام والمسلمین محمدجعفر منتظری رئیس دیوان عالی کشور در جلسه شورای معاونین با تاکید بر حضور حداکثری دانشجویان و اساتید حقوق در جلسات هیئت عمومی خاطرنشان کرد: ارتباط دو سویه و هم افزایی با جامعه حقوقدان نقش مهمی در ایجاد تحول در دیوان عالی کشور و غنای جلسات هیئت عمومی خواهد داشت؛ در همین رابطه معاونت قضایی دیوان عالی کشور در امور هیئت عمومی با اخذ نظرات و پیشنهادات مدعوین و شرکت کنندگان در این جلسات درخصوص تقویت نقاط قوت و رفع نقاط ضعف تدابیر لازم را اتخاذ نماید.

رئیس دیوان عالی کشور تقویت نظارت الکترونیکی و میدانی در دیوان عالی کشور را امری مهم در افزایش اتقان آراء عنوان نمود و افزود: یکی از خروجی‌های همایش سراسری دیوان عالی کشور تقویت نظارت الکترونیک با هدف افزایش ضریب اتقان آرا عنوان شده است، لذا معاونت نظارت دیوان عالی کشور با جذب قضات توانمند و برنامه ریزی در این رابطه، بحث تقویت نظارت الکترونیک را در اولویت برنامه‌های عملیاتی خود قرار دهد.

وی با اشاره به لزوم شناسایی علل نقض آراء صادره ادامه داد: دادگاه‌های تالی باید علل نقض آراء را به صورت مستدل و با دلایل مشخص بیان کنند، عقیده ما بر این نیست که جایگاه دیوان عالی کشور مصون از خطاست، همانطور که رئیس قوه قضاییه نیز بیان کردند؛ ممکن است یک قاضی جوان در رسیدگی از لحاظ معلومات قضایی توانمندی بالایی داشته و به نحوی استدلال کند که از یک قاضی باسابقه بهتر باشد، اما این مهم منافاتی با بیان علل نقض آراء ندارد و دادگاه‌های تالی ما در جهت کیفیت رسیدگی و افزایش اتقان آراء قضایی، ملزم به بیان استدلالات خود در زمینه نقض آراء هستند.

رئیس دیوان عالی کشور در بخش دیگری از سخنانش به چالش‌هایی که مجموعه دیوان عالی کشور در ارتباط با ماده ۴۷۴ و ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری با آن مواجه است اشاره و عنوان کرد: اصلاح موادی از قانون آیین دادرسی کیفری و تعیین تکلیف این مهم در مجلس شورای اسلامی مهمترین اولویت ماست.

حجت الاسلام والمسلمین منتظری در پایان این جلسه بر برنامه ریزی برای بهره برداری از طرح ساماندهی امور مراجعین با رعایت اصول حفاظتی و شناسایی و جذب قضات توانمند و آشنا با فناوری اطلاعات و نظارت الکترونیک تاکید کرد.

گفتنی است: حجت الاسلام والمسلمین محمد جعفر منتظری در ابتدای جلسه شورای معاونین با تبریک هفدهم ربیع الاول، سالروز ولادت باسعادت پیامبر رحمت و رئیس مذهب تشیع امام صادق (ع) به حدیثی از پیامبر اکرم (ص) در ارتباط با هدف بعثت اشاره کرد و گفت: حدیث مکارم الاخلاق حدیثی از پیامبر اکرم (ص) است که در آن، هدف از بعثتش را تکمیل فضایل اخلاقی بیان کرده است. در این حدیث آمده است: «إِنَّمَا بُعِثْتُ لِأُتَمِّمَ مَکَارِمَ الْأَخْلَاق؛ من از آن جهت برانگیخته شدم که شرافت‌های اخلاقی را کامل کنم». عفو، گذشت، اغماض و چشم پوشی، ایثار و فداکاری از محوری‌ترین خصوصیات نبی مکرم اسلام و اهل بیت است که اگر در زندگی شخصی و اجتماعی ما مورد توجه قرار گیرد، شاهد تشکیل بسیاری از پرونده‌های قضایی نخواهیم بود.

شایان ذکر است: در ادامه این جلسه رئیس دفتر و معاونین دیوان عالی کشور به ارائه گزارش از عملکرد مجموعه‌های تحت مدیریت خود پرداختند.

منبع: میزان