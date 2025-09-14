باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلی‌پور - کوروش آسایش، کارشناس بازار سرمایه، در گفت‌و‌گو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان از افزایش شاخص کل بورس خبر داد و گفت: امروز شاخص کل بورس با رشد ۰.۷۷ درصدی و افزایش ۴۶،۴۹۳ واحد به دو میلیون و ۷۶،۹۸۵ واحد رسید. همچنین، شاخص کل هم‌وزن نیز با افزایش ۱.۸۷ درصدی و رشد ۸،۵۶۷ واحد به ۸۰۲،۲۶۳ واحد رسید.

آسایش با اشاره به معاملات امروز گفت: حجم معاملات سهام حق تقدم از صندوق‌های سهامی به ۱۹.۶ میلیارد برگ سهم رسید و ارزش معاملات به ۶،۵۵۵ میلیارد تومان رسید. سرانه خرید ۶۹ میلیون تومان و سرانه فروش ۴۶.۶ هزار تومان بود. همچنین، امروز شاهد ورود ۱،۲۳۰ میلیارد تومان پول به صندوق‌های سهامی بودیم.

وی ادامه داد: در بازار امروز، ۷۷ درصد نمادها، معادل ۶۱۳ نماد، مثبت و ۲۳ درصد، معادل ۱۷۹ نماد، منفی بودند. بیشترین ورود پول به صنعت بانک‌ها با ۱۹۶ میلیارد تومان و بیشترین خروج پول به محصولات کامپیوتری با ۵ میلیارد تومان مربوط بود.

آسایش اضافه کرد: امروز لیدر بازار شرکت ایران خودرو و صنعت بانکی بود که با اخبار مثبت وضعیت بهتری پیدا کردند. همچنین، ارزندگی بازار از نظر نسبت قیمت به درآمد در وضعیت خوبی قرار دارد در کل این سیگنال‌های مثبت از نظر سیاسی و اقتصاد کلان به رشد وضعیت بازار کمک کرده و امروز بازار خوبی را تجربه کردیم.