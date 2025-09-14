باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
حمله جنگنده‌های اسرائیلی به یک برج در جنوب غرب شهر غزه + فیلم

جنگنده‌های اسرائیلی برج «مهنا» در جنوب غرب شهر غزه را هدف قرار دادند.

باشگاه خبرنگاران جوان -  جنگنده های رژیم صهیونیستی در ادامه سیاست های ددمنشانه این رژیم در حمله به ساختمان و برج های مسکونی در غزه، برج «مهنا» در جنوب غرب شهر غزه را هدف قرار دادند.

