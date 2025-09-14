\n\u0628\u0627\u0634\u06af\u0627\u0647 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631\u0627\u0646 \u062c\u0648\u0627\u0646 -\u00a0 \u062c\u0646\u06af\u0646\u062f\u0647 \u0647\u0627\u06cc \u0631\u0698\u06cc\u0645 \u0635\u0647\u06cc\u0648\u0646\u06cc\u0633\u062a\u06cc \u062f\u0631 \u0627\u062f\u0627\u0645\u0647 \u0633\u06cc\u0627\u0633\u062a \u0647\u0627\u06cc \u062f\u062f\u0645\u0646\u0634\u0627\u0646\u0647 \u0627\u06cc\u0646 \u0631\u0698\u06cc\u0645 \u062f\u0631 \u062d\u0645\u0644\u0647 \u0628\u0647 \u0633\u0627\u062e\u062a\u0645\u0627\u0646 \u0648 \u0628\u0631\u062c \u0647\u0627\u06cc \u0645\u0633\u06a9\u0648\u0646\u06cc \u062f\u0631 \u063a\u0632\u0647\u060c \u0628\u0631\u062c \u00ab\u0645\u0647\u0646\u0627\u00bb \u062f\u0631 \u062c\u0646\u0648\u0628 \u063a\u0631\u0628 \u0634\u0647\u0631 \u063a\u0632\u0647 \u0631\u0627 \u0647\u062f\u0641 \u0642\u0631\u0627\u0631 \u062f\u0627\u062f\u0646\u062f.\n