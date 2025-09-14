باشگاه خبرنگاران جوان - مسابقات ۴ وزن دوم رقابت‌های کشتی آزاد قهرمانی جهان ۲۰۲۵ از ظهر امروز در شهر زاگرب کرواسی در حال برگزاری است.

در وزن ۵۷ کیلوگرم علی مومنی در دور اول با نتیجه ۶ بر ۱ مقابل توماس ایپ از سوئیس پیروز شد. وی در دور بعد با نتیجه ۶ بر صفر و ضربه فنی مقابل رومن براوو یانگ از مکزیک مغلوب شد و باید منتظر حضور حریفش در دیدار فینال باشد تا وی نیز بتواند به کار خود در گروه بازندده‌ها برای کسب مدال برنز ادامه دهد.

در وزن ۷۴ کیلوگرم، یونس امامی پس از استراحت در دور اول، در دور دوم با نتیجه ۶ بر صفر مقابل هرایر علیخانیان از ارمنستان به پیروزی دست یافت. وی در دور سوم به مصاف سنور دمیرتاش از ترکیه می‌رود.

در وزن ۷۹ کیلوگرم محمد نخودی پس از استراحت در دور نخست، در دور دوم به مصاف میشل لابرویلا از پورتوریکو می‌رود.

در وزن ۹۲ کیلوگرم امیرحسین فیروزپور پس از استراحت در دور اول، در دور دوم با احمد باتایف از بلغارستان مبارزه می‌کند.