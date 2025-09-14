مسابقات ۴ وزن دوم رقابت‌های کشتی آزاد قهرمانی جهان ۲۰۲۵ با پیروزی علی مومنی آزادکار کشورمان آغاز شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - مسابقات ۴ وزن دوم رقابت‌های کشتی آزاد قهرمانی جهان ۲۰۲۵  از ظهر امروز در شهر زاگرب کرواسی در حال برگزاری است.

در وزن ۵۷ کیلوگرم علی مومنی در دور اول با نتیجه ۶ بر ۱ مقابل توماس ایپ از سوئیس پیروز شد. وی در دور بعد با نتیجه ۶ بر صفر و ضربه فنی مقابل رومن براوو یانگ از مکزیک مغلوب شد و باید منتظر حضور حریفش در دیدار فینال باشد تا وی نیز بتواند به کار خود در گروه بازندده‌ها برای کسب مدال برنز ادامه دهد.

در وزن ۷۴ کیلوگرم، یونس امامی پس از استراحت در دور اول، در دور دوم با نتیجه ۶ بر صفر مقابل هرایر علیخانیان از ارمنستان به پیروزی دست یافت. وی در دور سوم به مصاف سنور دمیرتاش از ترکیه می‌رود.

در وزن ۷۹ کیلوگرم محمد نخودی پس از استراحت در دور نخست، در دور دوم به مصاف میشل لابرویلا از پورتوریکو می‌رود.

در وزن ۹۲ کیلوگرم امیرحسین فیروزپور پس از استراحت در دور اول، در دور دوم با احمد باتایف از بلغارستان مبارزه می‌کند.

برچسب ها: کشتی آزاد قهرمانی جهان ، تیم ملی کشتی آزاد ایران ، کشتی آزاد
خبرهای مرتبط
رقابت‌های کشتی آزاد قهرمانی جهان – زاگرب؛
جوان ۲۱ ساله رکورد ۲۳ ساله را شکست/ جایزه ویژه در صورت کسب طلای جهان
کشتی آزاد قهرمانی جهان؛ امیرحسین زارع فینالیست شد
رقابت‌های کشتی آزاد قهرمانی جهان – زاگرب؛
برنامه روز دوم کشتی قهرمانی جهان/ ۴ آزادکار ایران به میدان می‌آیند
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
اعلام آوانتاژ اوج قضاوت کوپال ناظمی بود/ برخورد قضایی با مدیرعامل گل گهر باید انجام شود
نمره عالی سایت یونانی برای مهدی طارمی
برنامه روز دوم کشتی قهرمانی جهان/ ۴ آزادکار ایران به میدان می‌آیند
هاشمیانِ درویش مسلک!
پرسپولیس به دنبال مهاجم روس
جوان ۲۱ ساله رکورد ۲۳ ساله را شکست/ جایزه ویژه در صورت کسب طلای جهان
واکنش دیوید تیلور به پیروزی شاگردش مقابل قاسم‌پور
عدم تمرکز باعث فرصت سوزی مهاجمان پرسپولیس شد/ بازی سپاهان و استقلال در آسیا ساده‌تر از تراکتور است
بازیکن مصدوم استقلال پا به توپ شد
شکست بلندقامتان کشورمان در گام نخست
آخرین اخبار
برد راحت والیبال فرانسه در قهرمانی جهان
پیروزی مومنی در گام نخست/ امامی مقتدرانه حریف ارمنی را شکست داد
اولین باخت با ضربه فنی تاریخ کشتی ایران مقابل مکزیک
میزبانی چادرملو از استقلال و پرسپولیس در تهران
سقوط ۲ پله‌ای والیبال ایران در رنکینگ جهانی
شکست حسرت‌بار هدایی مقابل نفر ۳۵ رنکینگ جهان
پیاتزا: شکست ایران مقابل مصر تقصیر من بود
حضور کاپیتان سابق میلان در پرسپولیس منتفی شد
موضوع مکان اختصاصی برای هر هیات استانی از جمله تاکیدات وزیر ورزش و جوانان است
رییس فدراسیون: ۲۷۰۰ نفر در تیراندازی با کمان فعالیت می‌کنند
منصوریان: وقت آن رسیده نوراللهی را به تیم ملی برگردانند
شریفی: از طرف کل تیم از مردم عذرخواهی می‌کنم/ شرمنده شدیم!
پرسپولیس به دنبال مهاجم روس
جوان ۲۱ ساله رکورد ۲۳ ساله را شکست/ جایزه ویژه در صورت کسب طلای جهان
هاشمیانِ درویش مسلک!
۳ ملی‌پوش فوتسال زنان به استقلال پیوستند
علی حاجی‌پور امتیازآورترین بازیکن ایران مقابل مصر
دعوت ۲۶ بازیکن به اردوی تیم ملی هندبال بانوان/ سرمربی پرتغالی وارد می‌شود
کسب ۳ کرسی جهانی توسط نمایندگان ایران در مینی‌گلف
قضاوت حیدری در رقابت‌های سطح دو لیگ قهرمانان آسیا
واکنش دیوید تیلور به پیروزی شاگردش مقابل قاسم‌پور
ادعای تاجرنیا درباره عملکرد داوران در بازی‌های استقلال: تاج با من هم‌نظر است!
علی نژاد: ۷۵ درصد از بودجه فدراسیون‌ها را پرداخت کرده‌ایم
دیدار رییس سازمان امور مالیاتی کشور با دکتر دنیامالی
بازدید دبیرکل کمیته ملی المپیک از اردوی تیم ملی کشتی فرنگی
بازیکن مصدوم استقلال پا به توپ شد
پیروزی سخت آرژانتین مقابل فنلاند
چالش شوت‌های از راه دور برای دروازه‌بان استقلال
تحقیر دوباره مسی و اینترمیامی در لیگ آمریکا+ فیلم
طارمی: تلاش می‌کنیم تا هواداران شاد باشند/ امیدوارم آنها همیشه نام من را صدا بزنند