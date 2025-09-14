\u0628\u0627\u0634\u06af\u0627\u0647 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631\u0627\u0646 \u062c\u0648\u0627\u0646 - \u0645\u0633\u0627\u0628\u0642\u0647 \u062f\u0648 \u062a\u06cc\u0645 \u0686\u0627\u062f\u0631\u0645\u0644\u0648 \u0627\u0631\u062f\u06a9\u0627\u0646 - \u067e\u0631\u0633\u067e\u0648\u0644\u06cc\u0633 \u0633\u0627\u0639\u062a \u06f1\u06f8:\u06f3\u06f0 \u0631\u0648\u0632 \u062c\u0645\u0639\u0647 \u06f2\u06f8 \u0634\u0647\u0631\u06cc\u0648\u0631 \u062f\u0631 \u0648\u0631\u0632\u0634\u06af\u0627\u0647 \u062a\u062e\u062a\u06cc \u062a\u0647\u0631\u0627\u0646 \u0628\u0631\u06af\u0632\u0627\u0631 \u0645\u06cc\u200c\u0634\u0648\u062f.\n\u0647\u0645\u0686\u0646\u06cc\u0646 \u0645\u0633\u0627\u0628\u0642\u0647 \u0686\u0627\u062f\u0631\u0645\u0644\u0648 \u0627\u0631\u062f\u06a9\u0627\u0646 - \u0627\u0633\u062a\u0642\u0644\u0627\u0644 \u0633\u0627\u0639\u062a \u06f1\u06f8:\u06f1\u06f5 \u0631\u0648\u0632 \u06f1\u06f3 \u0645\u0647\u0631 \u0646\u06cc\u0632 \u062f\u0631 \u0648\u0631\u0632\u0634\u06af\u0627\u0647 \u062a\u062e\u062a\u06cc \u062a\u0647\u0631\u0627\u0646 \u0628\u0631\u06af\u0632\u0627\u0631 \u0645\u06cc\u200c\u0634\u0648\u062f.