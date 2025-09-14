آزادکار وزن ۵۷ کیلوگرم ایران در دومین مبارزه خود در رقابت‌های قهرمانی جهان برابر حریفی از مکزیک ضربه فنی شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - در ادامه رقابت‌های ۴ وزن دوم کشتی آزاد قهرمانی جهان ۲۰۲۵ در زاگرب کرواسی، علی مؤمنی نماینده وزن ۵۷ کیلوگرم ایران در دومین مبارزه و در مرحله یک هشتم نهایی برابر رومن براوو یانگ از مکزیک با نمایشی ضعیف در حالیکه ۶ بر صفر عقب بود ضربه فنی شد. مومنی برای اینکه بتواند در گروه بازنده‌ها به کار خود برای کسب مدال برنز ادامه بدهد باید منتظر صعود رقیبش به دیدار فینال باشد که احتمال آن بسیار ضعیف است.

باخت مومنی مقابل این حریف به عنوان نخستین باخت تاریخ کشتی‌گیران ایران به مکزیک آن هم با ضربه فنی بود.

مومنی پیش از این در دور اول مقابل توماس ایپ از سوییس با نتیجه ۶ بر یک به برتری رسید.

برچسب ها: کشتی آزاد قهرمانی جهان ، مسابقات کشتی آزاد جهان ، زاگرب
