تیم والیبال فرانسه در مسابقات قهرمانی جهان به پیروزی رسید.

باشگاه خبرنگاران جوان - تیم والیبال فرانسه در اولین مسابقهاش در قهرمانی جهان ۲۰۲۵ که به میزبانی فیلیپین در حال برگزاری است از ساعت ۱۳:۳۰ امرز (یکشنبه، ۲۳ شهریور) به مصاف کرهجنوبی رفت و به پیروزی رسید.
شاگردان جیانی در سه ست پیاپی حریف خود را شکست دادند و به اولین برد دست پیدا کردند.
ست اول: ۲۵ بر ۱۲ فرانسه
ست دوم: ۲۵ بر ۱۸ فرانسه
ست سوم: ۲۵ بر ۱۶ فرانسه
پیش از این دیدار، چهار مسابقه دیگر هم امروز انجام شد که نتایج آنها به شرح زیر است:
آرژانتین ۳ – فنلاند ۲ (۱۹ بر ۲۵، ۱۸ بر ۲۵، ۲۵ بر ۲۲، ۲۵ بر ۲۲ و ۱۵ بر ۱۱)
ایران ۱ – مصر ۳ (۱۷ بر ۲۵، ۲۵ بر ۱۶، ۲۳ بر ۲۵ و ۲۰ بر ۲۵)
اوکراین صفر – بلژیک ۳ (۱۶ بر ۲۵، ۱۷ بر ۲۵ و ۲۲ بر ۲۵)
صربستان صفر – جمهوری چک ۳ (۲۲ بر ۲۵، ۲۳ بر ۲۵ و ۲۰ بر ۲۵)