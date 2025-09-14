تیم والیبال فرانسه در مسابقات قهرمانی جهان به پیروزی رسید.

باشگاه خبرنگاران جوان - تیم والیبال فرانسه در اولین مسابقه‌اش در قهرمانی جهان ۲۰۲۵ که به میزبانی فیلیپین در حال برگزاری است از ساعت ۱۳:۳۰ امرز (یکشنبه، ۲۳ شهریور) به مصاف کره‌جنوبی رفت و به پیروزی رسید.

شاگردان جیانی در سه ست پیاپی حریف خود را شکست دادند و به اولین برد دست پیدا کردند.

ست اول: ۲۵ بر ۱۲ فرانسه

ست دوم: ۲۵ بر ۱۸ فرانسه

ست سوم: ۲۵ بر ۱۶ فرانسه

پیش از این دیدار، چهار مسابقه دیگر هم امروز انجام شد که نتایج آنها به شرح زیر است:

آرژانتین ۳ – فنلاند ۲ (۱۹ بر ۲۵، ۱۸ بر ۲۵، ۲۵ بر ۲۲، ۲۵ بر ۲۲ و ۱۵ بر ۱۱)

ایران ۱ – مصر ۳ (۱۷ بر ۲۵، ۲۵ بر ۱۶، ۲۳ بر ۲۵ و ۲۰ بر ۲۵)

اوکراین صفر – بلژیک ۳ (۱۶ بر ۲۵، ۱۷ بر ۲۵ و ۲۲ بر ۲۵)

صربستان صفر – جمهوری چک ۳ (۲۲ بر ۲۵، ۲۳ بر ۲۵ و ۲۰ بر ۲۵)