\n\u0628\u0627\u0634\u06af\u0627\u0647 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631\u0627\u0646 \u062c\u0648\u0627\u0646- \u06f1\u06f8 \u06a9\u0634\u062a\u06cc \u062c\u062f\u06cc\u062f \u0628\u0647 \u06a9\u0627\u0631\u0648\u0627\u0646 \u0635\u0645\u0648\u062f \u067e\u06cc\u0648\u0633\u062a\u0646\u062f\u060c \u06a9\u0627\u0631\u0648\u0627\u0646\u06cc \u062f\u0631\u06cc\u0627\u06cc\u06cc \u06a9\u0647 \u0627\u0632 \u0627\u0633\u067e\u0627\u0646\u06cc\u0627 \u0628\u0647 \u0631\u0627\u0647 \u0627\u0641\u062a\u0627\u062f\u0647 \u0648 \u067e\u0633 \u0627\u0632 \u06af\u0630\u0631 \u0627\u0632 \u062a\u0648\u0646\u0633 \u0648 \u0627\u06cc\u062a\u0627\u0644\u06cc\u0627 \u0631\u0627\u0647\u06cc \u063a\u0632\u0647 \u0634\u062f\u0647 \u062a\u0627 \u0645\u062d\u0627\u0635\u0631\u0647 \u0627\u06cc\u0646 \u0628\u0627\u0631\u06cc\u06a9\u0647 \u0631\u0627 \u0628\u0634\u06a9\u0646\u062f.\n\u0642\u0631\u0627\u0631 \u0627\u0633\u062a \u06a9\u0634\u062a\u06cc\u200c\u0647\u0627\u06cc \u062c\u062f\u06cc\u062f \u0627\u0632 \u06cc\u0648\u0646\u0627\u0646 \u0628\u0647 \u0627\u06cc\u0646 \u06a9\u0627\u0631\u0648\u0627\u0646 \u0628\u0647 \u067e\u06cc\u0648\u0646\u062f\u0646\u062f.\n\u00a0\n\n\u00a0\n\u00a0