«صمود» خروش موج‌هایی که آرام ندارند + فیلم

حرکت جمعی مردمی که از دست داشتن دولت‌هایشان در نسل‌کشی غزه آزرده‌اند.

باشگاه خبرنگاران جوان- ۱۸ کشتی جدید به کاروان صمود پیوستند، کاروانی دریایی که از اسپانیا به راه افتاده و پس از گذر از تونس و ایتالیا راهی غزه شده تا محاصره این باریکه را بشکند.

قرار است کشتی‌های جدید از یونان به این کاروان به پیوندند.

 

 

 

