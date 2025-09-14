باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلیپور - زهرا عرب کارشناس بازار سرمایه در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان گفت: بازار سهام پس از یک دوره افت سنگین قیمتها، در سطوحی قرار گرفته که بسیاری از نمادها از منظر ارزشگذاری جذاب به نظر میرسند. در دو هفته اخیر نیز با انتشار اخبار مثبت، فضای کلی بازار تغییر کرده و شاهد حرکت جریان نقدینگی به سمت سهام بودهایم.
او اظهار کرد: در همین دوره، صندوقهای طلا در هفته گذشته حدود ۳ درصد افت داشتند. این کاهش در شرایطی رخ داد که اونس جهانی طلا در مسیر صعودی قرار گرفت، اما نرخ دلار در بازار داخل پس از ثبت سقف، به محدوده ۹۷ بازگشت و همین افت دلار باعث شد تا صندوقهای مبتنی بر طلا در داخل با کاهش ارزش مواجه شوند. با این حال، امروز دوباره جهشی در دلار دیده شد که میتواند در ادامه بر رفتار صندوقهای طلا و به طور کلی بر بازارهای موازی اثرگذار باشد.
عرب بیان کرد: در مقابل، صندوقهای درآمد ثابت با کاهش جذابیت مواجه شدهاند؛ بهطوریکه طی یک هفته گذشته حدود ۲،۵۱۱ میلیارد تومان خروج پول حقیقی از این صندوقها ثبت شد و امروز نیز برای چهارمین روز متوالی ۸۸۸ میلیارد تومان نقدینگی از آنها خارج شد. این روند بهروشنی حاکی از تغییر جهت سرمایهگذاران به سمت بازار سهام است.
او افزود: ورود پول حقیقی به بورس نیز این چرخش را تأیید میکند. در هفته گذشته بیش از ۲،۱۹۹ میلیارد تومان ورود نقدینگی حقیقی ثبت شد و امروز برای سومین روز متوالی جریان مثبت ورودی ادامه یافت و به رقم ۱،۲۳۳ میلیارد تومان رسید. افزایش ارزش معاملات خرد تا سطح ۶،۳۲۳ میلیارد تومان (۲۲ درصد بالاتر از میانگین ماهانه) نیز نشانهای از جان گرفتن بازار است. علاوه بر این، افزایش ارزش صفهای خرید به ۱،۲۹۷ میلیارد تومان و کاهش ارزش صفهای فروش به ۱،۱۶۹ میلیارد تومان، بیانگر بهبود جو معاملاتی است.
عرب در نهایت عنوان کرد: در بخش صنایع، گروههای سرمایهگذاری، بانکی و پالایشی بیشترین ارزش معاملات را به خود اختصاص داده و نقش پیشران بازار را ایفا کردهاند. در کنار آنها، برخی گروههای کوچکتر مانند لاستیک و پلاستیک و کاشی و سرامیک نیز با رشد قابل توجه حجم معاملات نسبت به میانگین هفتگی، مورد توجه فعالان بازار قرار گرفتهاند.