تفاهم‌نامه همکاری‌های علمی و پژوهشی بین دانشگاه قم و مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی توسط روسای دو مجموعه امضا شد.

باشگاه خبرنگاران جوان- حجت‌الاسلام احمدحسین شریفی، در رأس هیئتی علمی، آموزشی، پژوهشی و فرهنگی با حضور در مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی از نزدیک با فعالیت‌های تحقیقاتی و فناورانه این مرکز آشنا و با رئیس این مرکز دیدار و گفت‌و‌گو کرد.

او با اشاره به مناسبات‌های ماه ربیع، این دیدار را نقطه عطفی در روابط این دو مجموعه علمی دانست.

عضو هیئت‌علمی گروه فلسفه مؤسسه آموزشی - پژوهشی امام خمینی (ره) به جایگاه و نقش دانشگاه قم اشاره کرد و افزود: در بین دانشگاه‌های کشور، بیشترین انتظار و بیشترین حجم پاسخگویی در زمینه‌های علوم اسلامی و انسانی متوجه دانشگاه قم است. دانشگاه هم برای پاسخ گو بودن علاوه بر فعالیت‌های داخلی، چند مجموعه دانش بنیان فرهنگی تأسیس کرده و در حال فعالیت هستند.

شریفی گفت: امید دارم دانشگاه قم و مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی بتوانند در زمینه‌های فنی و هوش مصنوعی و پژوهش علوم اسلامی همکاری‌های بیشتری با هم داشته باشند.

درابتدای این دیدار، رئیس مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی ضمن خیرمقدم، به معرفی مرکز پرداخت و اشاره کرد: این مرکز بیش از ۳ دهه فعالیت تخصصی در موضوعات مختلف علوم اسلامی دارد و بیش از دو دهه است که فعالیت در زمینه علوم انسانی را هم آغاز نموده و حدود ۱۷ سال از پرداختن به هوش مصنوعی و موارد مرتبط با آن می‌گذرد.

حجت‌الاسلام والمسلمین محمدحسین بهرامی، افزود: همزمان با توجه جهانی به علوم اسلامی و انسانی دیجیتال، مرکز نور هم به صورت جدی در این موضوع وارد شد و برای مدیریت بهتر این رویداد، پژوهشکده علوم اسلامی دیجیتال را تأسیس کرد.

او  ادامه داد: این پژوهشکده ضمن فعالیت مستمر در موضوعات مرتبط، اولین همایش ملی علوم اسلامی و انسانی دیجیتال را در مهر ماه آینده در شهر قم برگزار خواهد کرد.

استاد حوزه و دانشگاه به حجم و کیفیت دیتای تولید شده در مرکز اشاره کرد و گفت: دیتای مرکز دو خصوصیت دارد، یکی اینکه تصحیح شده و دیگری، عمیق آن است، چرا که فهرست‌ها و فرمت‌های متعددی در آن شناسایی شده است. بطوریکه نتیجه گرد آوری و فراوری این دیتا، تولید مجموعه‌های ارزشمندی همچون کتابخانه دیجیتال نور با بیش از ۱۳۰ هزار جلد کتاب، نور‌مگز با یک میلیون و هشتصد هزار مقاله، پایگاه پایان‌نامه‌ها با بیش از یکصد و سی هزار پایان‌نامه و صد‌ها نرم‌افزار تخصصی در موضوعات متنوع اسلامی است.

بهرامی افزود: این مجموعه‌ها در ۳ قالب رومیزی، وب‌سایت و اپ‌های همراه در اختیار پژوهشگران علوم اسلامی در داخل و خارج از کشور قرار گرفته است.

سپس، مهندس ربیعی‌زاده، معاون فنی مرکز نور، نمونه‌هایی از فعالیت‌ها و خروجی‌های مبتنی بر هوش مصنوعی مرکز را ارائه و دو محصول «گفت‌و‌گو با احادیث» و «تحلیل و توصیف هوشمند رویداد‌های تاریخی» را معرفی کرد.

در پایان جلسه تفاهم‌نامه همکاری‌های علمی و پژوهشی بین دانشگاه قم و مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی توسط روسای دو مجموعه امضا گردید و طرفین اظهار امیدواری کردند بند‌های این تفاهم‌نامه به زودی در قالب فعالیت‌های مشترک اجرایی گردد.

منبع:خبرگزاری صداوسیمای قم

برچسب ها: تفاهم نامه همکاری ، امضا تفاهم نامه
