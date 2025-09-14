باشگاه خبرنگاران جوان - به گفته شهروندخبرنگار ما در محدوده خیابان شریعتی پشت شهرداری منطقه سه تهران، خیابان کوشا کوچه‌های بدیعی، افتخاری و بشردوست واقع در منطقه ۳ شهرداری تهران وضعیت آسفالت معابر و جدول بندی جوی آب یا همان کانیو، نظافت معابر و پیاده رو‌ها و باغچه‌ها دارای شرایط مطلوب هستند و بطور مناسبی به آنها رسیدگی نمی‌شود. از سوی دیگرهرس شاخ وبرگ درختان کاج بلند قامت که دارای شاخه‌های خشکیده هستند؛ برای عابران و سواره‌ها خطرناک است چراکه هرلحظه امکان شکستن آنها و افتادن روی آنها وجود دارد. همچنین خاک دهی، کوددهی، هرس درختان و آبیاری آنها بسیار ضعیف است و ساکنان محله‌های مذکور از نگهداشت شهر محروم هستند.. کانیو‌ها به قدری قدیمی و کهنه شده که وضعیت هدایت آب در آنها نامناسب است و بوی نامطبوع آن ساکنان را رنجیده خاطر کرده است.

شهروندخبرنگار ما با ارسال تصاویری خواستار رسیدگی به این مشکل شد.

منبع:شهروندخبرنگار - تهران

