شهروندخبرنگار ما با تصاویری از وضعیت ناخوش معابر خیابان شریعتی شهر تهران را به نمایش گذاشت که مشاهده می‌کنید.

باشگاه خبرنگاران جوان - به گفته شهروندخبرنگار ما در محدوده خیابان شریعتی پشت شهرداری منطقه سه تهران، خیابان کوشا کوچه‌های بدیعی، افتخاری و بشردوست واقع در منطقه ۳ شهرداری تهران وضعیت آسفالت معابر و جدول بندی جوی آب یا همان کانیو، نظافت معابر و پیاده رو‌ها و باغچه‌ها دارای شرایط مطلوب هستند و بطور مناسبی به آنها رسیدگی نمی‌شود. از سوی دیگرهرس شاخ وبرگ درختان کاج بلند قامت که دارای شاخه‌های خشکیده هستند؛ برای عابران و سواره‌ها خطرناک است چراکه هرلحظه امکان شکستن آنها و افتادن روی آنها وجود دارد. همچنین خاک دهی، کوددهی، هرس درختان و آبیاری آنها بسیار ضعیف است و ساکنان محله‌های مذکور از نگهداشت شهر محروم هستند.. کانیو‌ها به قدری قدیمی و کهنه شده که وضعیت هدایت آب در آنها نامناسب است و بوی نامطبوع آن ساکنان را رنجیده خاطر کرده است.
شهروندخبرنگار ما با ارسال تصاویری خواستار رسیدگی به این مشکل شد.

منبع:شهروندخبرنگار - تهران

نگاهی به حال و روز ناخوش معابر محله شریعتی از لنز دوربین شهروندخبرنگار

معابر شهرداری منطقه ۳

معابر محله شریعتی از لنز دوربین شهروندخبرنگار

خشکسالی درختان

