باشگاه خبرنگاران جوان - در مسابقات ۴ وزن دوم رقابت‌های کشتی آزاد قهرمانی جهان ۲۰۲۵ در شهر زاگرب کرواسی در وزن ۷۹ کیلوگرم محمد نخودی پس از استراحت در دور نخست، در دور دوم با نتیجه ۴ بر صفر میشل لابرویلا از پورتوریکو را مغلوب کرد.

او در دور بعد و در مرحله یک چهارم نهایی با واسیلی میخایلوف از اوکراین کشتی می‌گیرد.

در وزن ۹۲ کیلوگرم امیرحسین فیروزپور پس از استراحت در دور اول، در دور دوم با نتیجه ۷ بر صفر احمد باتایف از بلغارستان را از پیش رو برداشت و به مرحله یک چهارم نهایی راه یافت.

او در این مرحله با برنده مبارزه میان باتیربک تساکولوف از اسلواکی و کیم از کره مبارزه می‌کند.