آزادکاران اوزان ۷۹ و ۹۲ کیلوگرم کشورمان به مرحله یک چهارم نهایی رقابت‌های جهانی راه یافتند.

باشگاه خبرنگاران جوان - در مسابقات ۴ وزن دوم رقابت‌های کشتی آزاد قهرمانی جهان ۲۰۲۵  در شهر زاگرب کرواسی در وزن ۷۹ کیلوگرم محمد نخودی پس از استراحت در دور نخست، در دور دوم با نتیجه ۴ بر صفر میشل لابرویلا از پورتوریکو را مغلوب کرد.

او در دور بعد و در مرحله یک چهارم نهایی با واسیلی میخایلوف از اوکراین کشتی می‌گیرد.

در وزن ۹۲ کیلوگرم امیرحسین فیروزپور پس از استراحت در دور اول، در دور دوم با نتیجه ۷ بر صفر احمد باتایف از بلغارستان را از پیش رو برداشت و به مرحله یک چهارم نهایی راه یافت.

او در این مرحله با برنده مبارزه میان باتیربک تساکولوف از اسلواکی و کیم از کره مبارزه می‌کند.

برچسب ها: محمد نخودی ، کشتی آزاد ، کشتی آزاد قهرمانی جهان
خبرهای مرتبط
نخودی و فیروزپور به یک‌قدمی فینال رسیدند + فیلم
رقابت‌های کشتی آزاد قهرمانی جهان – زاگرب؛
جوان ۲۱ ساله رکورد ۲۳ ساله را شکست/ جایزه ویژه در صورت کسب طلای جهان
رقابت‌های کشتی آزاد قهرمانی جهان – زاگرب؛
برنامه روز دوم کشتی قهرمانی جهان/ ۴ آزادکار ایران به میدان می‌آیند
کشتی آزاد قهرمانی جهان؛ امیرحسین زارع فینالیست شد
رقابت‌های کشتی آزاد قهرمانی جهان – زاگرب؛
اولین باخت با ضربه فنی تاریخ کشتی ایران مقابل مکزیک
رقابت‌های کشتی آزاد قهرمانی جهان – زاگرب؛
واکنش دیوید تیلور به پیروزی شاگردش مقابل قاسم‌پور
کشتی آزاد قهرمانی جهان؛ کامران قاسم پور به دیدار رده بندی رفت
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
احمد جوان نایب قهرمان رقابت‌های کشتی آزاد قهرمانی جهان شد + فیلم
امیرحسین زارع طلایی شد + فیلم
کامران قاسم پور به مدال برنز دست یافت
برنامه روز سوم مسابقات جهانی کشتی آزاد/ عموزاد و آذرپیرا به میدان می‌روند
برگزاری دیدار استقلال و پیکان در ورزشگاه تختی
ورود کاروان تراکتور به دبی امارات برای بازی نخست در لیگ نخبگان
سفر تیم ملی اسکیت سرعت به چین برای شرکت در مسابقات جهانی
منچسترسیتی ۳ - ۰ منچستریونایتد/ پایکوبی آبی‌ها روی ویرانه‌های نیمه قرمز شهر + فیلم
هاشمیان در شناخت بازیکنان به مشکل خورده است/ سرخپوشان باید چند بازیکن جذب کنند
اولین شکست رم و نخستین پیروزی آتالانتا در سری آ ایتالیا
آخرین اخبار
میلان ۱ - ۰ بولونیا/ مودریچ پدیده‌ای ۴۰ ساله در سن سیرو+ فیلم
بارسلونا ۶ - ۰ والنسیا/ تریپل دبل بارسایی‌ها مقابل خفاش‌ها
عضو هیات مدیره پرسپولیس استعفا کرد
برنامه روز سوم مسابقات جهانی کشتی آزاد/ عموزاد و آذرپیرا به میدان می‌روند
برنامه روزم چهارم مسابقات جهانی والیبال ۲۰۲۵
مدافع چپ رئال مادرید در سبد خرید هاشمیان
هاشمیان در شناخت بازیکنان به مشکل خورده است/ سرخپوشان باید چند بازیکن جذب کنند
سفر تیم ملی اسکیت سرعت به چین برای شرکت در مسابقات جهانی
برگزاری دیدار استقلال و پیکان در ورزشگاه تختی
ورود کاروان تراکتور به دبی امارات برای بازی نخست در لیگ نخبگان
امیرحسین زارع طلایی شد + فیلم
سخنگوی فدراسیون فوتبال: بازیکن باید مبلغی را بگیرد که حقش است
اعلام زمان مسابقات لیگ برتر والیبال مردان با تعیین قرعه بازی‌ها
پاری سن ژرمن ۲ - ۰ لانس/ تیم انریکه بدون توقف پیش می‌رود
منچسترسیتی ۳ - ۰ منچستریونایتد/ پایکوبی آبی‌ها روی ویرانه‌های نیمه قرمز شهر + فیلم
کامران قاسم پور به مدال برنز دست یافت
احمد جوان نایب قهرمان رقابت‌های کشتی آزاد قهرمانی جهان شد + فیلم
اولین شکست رم و نخستین پیروزی آتالانتا در سری آ ایتالیا
برنلی ۰ - ۱ لیورپول/ یک برد شانسی دیگر برای شاگردان اشلوت + فیلم
امیرحسین فیروزپور به دیدار رده‌بندی رفت + فیلم
ناکامی نخودی از رسیدن به فینال/ امامی به گروه بازنده‌ها رفت
امامی از صعود به نیمه نهایی بازماند
نخودی و فیروزپور به یک‌قدمی فینال رسیدند + فیلم
علمی تنها مدال‌آور جودو جوانان ایران در آسیا
امامی به مرحله یک چهارم نهایی صعود کرد
تیم داوری مصاف الوصل و استقلال مشخص شد
بازی دوستانه ایران - اروگوئه لغو شد
نخودی و فیروزپور به مرحله یک چهارم نهایی راه یافتند
اوج شگفتی در هفته اول؛ بررسی نتایج بازی‌های قهرمانی جهانی والیبال
نگاهی به حواشی دیدار شب گذشته پرسپولیس و فولاد + فیلم