آمار شهدای جنگ اسرائیل در غزه به ۶۴۹۰۰ نفر نزدیک شده و ۲ فلسطینی دیگر بر اثر گرسنگی جان باخته‌اند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم حسینی - وزارت بهداشت غزه روز یکشنبه اعلام کرد که از اکتبر ۲۰۲۳ تاکنون حداقل ۶۴،۸۷۱ فلسطینی در جنگ نسل‌کشی اسرائیل علیه نوار غزه شهید شده‌اند و دو نفر دیگر بر اثر گرسنگی در این منطقه محاصره‌شده جان باختند.

در بیانیه‌ای از سوی این وزارتخانه آمده است که در ۲۴ ساعت گذشته ۶۸ جسد به بیمارستان‌ها منتقل شده است، در حالی که ۳۴۶ نفر زخمی شده‌اند که تعداد مجروحان در حمله اسرائیل را به ۱۶۴،۶۱۰ نفر رسانده است.

در این بیانیه آمده است: «بسیاری از قربانیان هنوز زیر آوار و در جاده‌ها گرفتار شده‌اند، زیرا امدادگران قادر به دسترسی به آنها نیستند.»

این وزارتخانه همچنین خاطرنشان کرد که در ۲۴ ساعت گذشته ۱۰ فلسطینی در حین تلاش برای دریافت کمک‌های بشردوستانه بر اثر تیراندازی ارتش اسرائیل شهید و بیش از ۱۸ نفر دیگر زخمی شده‌اند و تعداد کل فلسطینی‌هایی که در حین درخواست کمک شهید شده‌اند به ۲۴۹۴ نفر رسیده و بیش از ۱۸۱۳۵ نفر دیگر از ۲۷ مه زخمی شده‌اند.

این وزارتخانه اعلام کرد که دو فلسطینی دیگر در ۲۴ ساعت گذشته بر اثر سوء تغذیه و گرسنگی جان خود را از دست داده‌اند. این آمار، تعداد شهدای مرتبط با قحطی از اکتبر ۲۰۲۳ را به ۴۲۲ نفر، از جمله ۱۴۵ کودک، رسانده است.

از ۲ مارس، مقامات اسرائیلی تمام گذرگاه‌های مرزی غزه را به طور کامل بسته‌اند و جمعیت ۲.۴ میلیون نفری این سرزمین را به قحطی کشانده‌اند.

قحطی در شمال غزه تأیید شده است و طبق طبقه‌بندی یکپارچه فاز امنیت غذایی (IPC) پیش‌بینی می‌شود که تا پایان سپتامبر به دیر البلح و خان ​​یونس در مرکز و جنوب غزه گسترش یابد.

این وزارتخانه افزود از زمانی که IPC قحطی را در غزه اعلام کرد، ۱۴۴ نفر از جمله ۳۰ کودک بر اثر گرسنگی جان خود را از دست داده‌اند.

ارتش اسرائیل حملات خود به نوار غزه را در ۱۸ مارس از سر گرفت و از آن زمان تاکنون ۱۲۳۲۱ نفر را به شهادت رسانده و ۵۲۵۶۹ نفر دیگر را زخمی کرده است و توافق آتش‌بس و تبادل اسرا را که در ژانویه برقرار شده بود، نقض کرده است.

نوامبر گذشته، دادگاه کیفری بین‌المللی حکم بازداشت بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل و یوآو گالانت، وزیر جنگ سابق او را به اتهام جنایات جنگی و جنایات علیه بشریت در غزه صادر کرد.

اسرائیل همچنین به دلیل جنگ خود علیه این منطقه محصور، با پرونده نسل‌کشی در دیوان بین‌المللی دادگستری رو‌به‌رو است.

