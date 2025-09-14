سخنگوی فدراسیون فوتبال از لغو بازی دوستانه ایران - اروگوئه خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - امیرمهدی علوی سخنگوی فدراسیون فوتبال درخصوص بازی دوستانه تیم ملی فوتبال ایران مقابل اروگوئه گفت: باید عرض کنم که فدراسیون فوتبال با همتای اروگوئه‌ای خود به توافق نهایی رسیده بود تا در مهرماه دیداری برگزار شود، اما به دلیل قوانین فیفا درباره بازی‌های دوستانه و بحث تغییر قاره، این مسابقه لغو شد.

او ادامه داد: حامی مالی فدراسیون فوتبال اروگوئه تاکید داشت که دیدار در مالزی برگزار شود، اما اگر تیم ملی ایران قرار بود از روسیه به مالزی سفر کند، موضوع تغییر قاره مطرح می‌شد. همین امر موجب شد که امکان برگزاری این مسابقه در مهرماه فراهم نشود.

علوی خاطر نشان کرد: حتی دپارتمان‌های بین‌الملل و تیم‌های ملی مذاکرات متعددی با مسئولان فدراسیون جهانی فوتبال (فیفا) داشتند تا مجوز انجام این مسابقه را دریافت کنند، اما تاکید شد که در صورت برگزاری مسابقه در قاره دیگر، یک پرونده انضباطی برای فوتبال ایران باز خواهد شد. به همین دلیل، این مسابقه به زمان دیگری موکول شد که انشاالله در این خصوص اطلاع‌رسانی کامل خواهد شد.