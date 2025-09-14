باشگاه خبرنگاران جوان - سیدمصطفی آذرکیش روز یکشنبه در رویداد اختتامیه «مسابقه ملی هوش مصنوعی دانشآموزی» و «اختتامیه فصل تابستان ایران دیجیتال» که در دانشگاه صنعتی شریف برگزار شد، اظهار کرد: در عصر پرشتاب دیجیتال و هوش مصنوعی زندگی میکنیم که هم فرصتی برای پیشرفت بشریت و هم بستری برای ارتقای کیفیت آموزش و زندگی آینده فرزندان ماست.
وی با تأکید بر نقش مهم خانوادهها در ارتقای کیفیت آموزش افزود: در سند تحول بنیادین آموزش و پرورش، به نقش خانوادهها در فرآیند تعلیم و تربیت بارها اشاره شده است. امروز نیز موضوع آموزش هوش مصنوعی در وزارت آموزش و پرورش با همراهی خانوادهها، دستگاههای و بخش خصوصی دنبال میشود.
آذرکیش ادامه داد: وزارت آموزش و پرورش با انعقاد تفاهمنامه با معاونت علمی وفناوری ریاستجمهوری و وزارت ارتباطات و اطلاعات، در تابستان امسال هدفگذاری آموزش دو میلیون دانشآموز و صد هزار معلم را داشت. از این تعداد، یک میلیون دانشآموز با همکاری معاونت علمی آموزش دیدند.
سواد دیجیتال مانند مهارت خواندن و نوشتن اهمیت حیاتی دارد
عضو شورای معاونان وزارت آموزش و پرورش افزود: باور ما این است که سواد دیجیتال مانند مهارت خواندن و نوشتن در قرن بیست ویکم است و اهمیت حیاتی دارد.
وی تصریح کرد: بر اساس آخرین آمار، از زمان آغاز این هدفگذاری، بیش از ۷۳۰ هزار دانشآموز در طرح حضور داشتهاند که بیش از ۴۲۷ هزار نفر آنها در بخش همکاری با معاونت علمی وفناوری آموزش دیدهاند و مابقی نیز با وزارت ارتباطات و اطلاعات آموزش و پرورش در حال همکاری هستند.
معاون آموزش متوسطه وزارت آموزش و پرورش با اشاره به تکالیف تعیینشده در سند ملی هوش مصنوعی، گفت: یکی از این وظایف، اصلاح و بهروزرسانی رشتههای تحصیلی در مقاطع مختلف است. در این دوره، دانشآموزان همه پایههای تحصیلی مشارکت داشتند که بیشترین حضور مربوط به دوره اول متوسطه بود البته دانشآموزان مقطع ابتدایی و دوره دوم متوسطه نیز شرکت داشتند. اخیراً نیز با ابلاغ بخشنامهای تصمیم گرفتهایم ایران دیجیتال را در دوره دوم متوسطه نیز به شکل گستردهتر اجرا کنیم.
رشته هوش مصنوعی در دوره دوم متوسطه را پیگیری میکنیم
آذرکیش خاطرنشان کرد: محتوای درسی مرتبط با هوش مصنوعی پیشتر در درس کار و فناوری با محوریت کدنویسی آغاز شده است و اکنون نیز پیشنهاد ایجاد رشته هوش مصنوعی در دوره دوم متوسطه را پیگیری میکنیم. سه مسیر اصلی این آموزش شامل آموزش عمومی هوش مصنوعی، استفاده از ابزارهای هوش مصنوعی و در نهایت تولید ابزارهای بومی توسط دانشآموزان در حال اجراست.
وی گفت: تکالیف پیشبینیشده در سند ملی هوش مصنوعی و سند تحول بنیادین، بهویژه در استفاده از فناوریهای نو، در وزارت آموزش و پرورش در حال پیادهسازی است. در دوره متوسطه نیز برنامههای آموزشی برای معلمان با محوریت استفاده از فناوریهای نوین جهت ارائه آموزش با کیفیتتر در دستور کار قرار دارد.
آذرکیش یادآور شد: در برنامه هفتم پیشرفت، هدف تربیت ۵۰۰ هزار نیروی متخصص در حوزه اقتصاد دیجیتال و نیروی کار ماهر پیشبینی شده است که آموزش و پرورش در این مسیر نقش مهمی ایفا خواهد کرد.
وی با اشاره به اهداف کلان کشور در حوزه فناوری اطلاعات و اقتصاد دیجیتال گفت: این برنامهها با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانشبنیان در حال اجراست. آموزش هوش مصنوعی را بهصورت جدی آغاز کردهایم و حضور در جمع فرزندان این سرزمین برای من مایه افتخار است.
آذرکیش افزود: این رویداد تنها پایان یک فصل نیست؛ بلکه آغاز مسیری تازه برای ساختن ایران با تکیه بر ظرفیتها و استعدادهای جوانان است. نمونههای موفق این توانمندیها را در المپیادهای جهانی و مسابقات ملی شاهد بودهایم.
وی تصریح کرد: این دستاورد نتیجه تلاش دانشآموزان، همراهی خانوادههای آنان و فداکاری معلمان دلسوزی است که نقش مربیان اصلی را در این فرآیند بر عهده دارند. این موفقیت نشان میدهد حرکت چند سال اخیر آموزش و توسعه مهارتهای دیجیتال در مسیر درستی قرار دارد و باید آنرا گسترش داد.
معاون آموزش متوسطه وزارت آموزش و پرورش تأکید کرد: بهرهمندی هوشمندانه از فناوریهای نوین در آموزش، دیگر یک انتخاب نیست بلکه ضرورتی اجتنابناپذیر است.
با همکاری معلمان و مدیران، دستگاههای اجرایی، بخش خصوصی و همه علاقهمندان به توسعه کشور، میتوانیم آیندهای روشن در حوزه هوش مصنوعی و فناوریهای نوین برای فرزندانمان رقم بزنیم.
طرح «ایران دیجیتال» در اجلاس جهانی جامعه اطلاعاتی ۲۰۲۵ WSIS از میان بیش از هزار پروژه ارائهشده از سراسر جهان، بهعنوان یکی از پنج طرح برگزیده دنیا انتخاب شد که موفقیتی ارزشمند برای کشور محسوب میشود.
منبع: وزارت آموزش و پرورش