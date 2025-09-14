با حضور معاون دادگستری استان فارس و مدیر عامل موسسه حمایت از زندانیان جرائم غیرعمد، خیران و نیک اندیشان مراسم آزادی زندانیان جرائم غیر عمد در زرقان در این شهر برگزار شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم رضایی - رحیمی مدیرعامل موسسه حمایت از زندانیان جرایم غیر عمد شهرستان زرقان ضمن خیر مقدم به حاضرین و تشکر از حضور ایشان در جلسه اظهار داشت: این افتخار را داریم که در جمع نیک اندیشان و خیران، این کار ثواب را دنبال کنیم.

او افزود: برگزاری این نشست امکان پذیر نبود مگر با کمک همه برادران و خواهران به ویژه مسوولان محترم دادگستری و مسوولان شهرستان زرقان لذا از همگی سپاسگزار هستم.

رحیمی همچنین با اشاره به شروع به کار موسسه از سال ۱۳۹۸ و اقدامات حمایتی از خانواده زندانیان جرائم غیر عمد نیز گفت: قریب ۴۰ زندانی تا به حال آزاد شده‌اند و این اقدامات برای آزادسازی زندنانیان همچنان ادامه دارد.

در ادامه رئیس دادگستری شهرستان زرقان ضمن خیر مقدم به حاضرین و با اشاره به آیات و احادیث پیرامون انجام کار خیر و اهمیت آزادسازی زندانیان جرایم غیر عمد و نقش آن در حفظ و انسجام خانواده، این کار را ثواب دوچندانی برای افراد عنوان کرد.

میثم شکوهی با تشکر از موسسه حمایت از زندانیان جرائم غیرعمد اظهار داشت: با توجه به شرایطی که حاکم است چند نفر از زندانیان با کمک خیرین آزاد خواهند شد و با توجه به شناختی از روحیات مردم زرقان داریم، این مسیر همچنان تداوم خواهد داشت.

در ادامه گشتاسبی معاون دادگستری استان فارس نیز در سخنانی اظهار داشت: افراد آبروداری در زندان‌ها هستند که دارای خانواده‌های بسیار خوب می‌باشند و اگر یک زندانی آزاد شود یک خانواده و جامعه سالم خواهد ماند.

او افزود: ما باید به دنبال معلول‌ها باشیم نه علت‌ها و به دنبال راهکار‌هایی باشیم که مشکلات از جامعه ریشه‌ای حل شود.

گشتاسبی خاطرنشان کرد: کمک به انسان‌ها نیازمند دین و مذهب خاصی نیست و هر کسی که توان دارد با مال و زبان و امکاناتش می‌تواند به این کار ورود کند و صدقه جاریه است.

او همچنین گفت: موسستانی که در این راستا کار می‌کنند، اقدام ارزشمندی انجام می‌دهند و در این کار ثواب هیچ منتی بر هیچ کس نیست.

گشتاسبی خاطرنشان کرد: خداوند خود شاهد نیت خیر ما در آزادسازی زندانیان جرائم غیر عمد هست.

او با اشاره به تعداد زندانیان مالی شهرستان زرقان بیان داشت: بنده وظیفه دارم که با افتخار در این مراسم شرکت کنم و با کمک ستاد دیه آزادسازی زندانیان جرائم غیرعمد را دنبال کنیم.

همچنین سعید نظری، فرماندار شهرستان زرقان نیز از تلاش‌های خیرین در راستای آزادی زندانیان جرائم غیر عمد تقدیر کرد و گفت: در این راستا، ۴۳ نفر از زندانیان این شهرستان با کمک خیرین آزاد خواهند شد.

او افزود: این اقدام نشان‌دهنده همبستگی و حمایت جامعه از افرادی است که به دلیل مشکلات مالی و غیر عمدی به زندان افتاده‌اند.

نظری همچنین به نقش خیرین در ساخت مدارس و دیگر پروژه‌های اجتماعی اشاره کرد و گفت که حدود ۸۰ درصد مدارس شهرستان زرقان با کمک خیرین ساخته شده‌اند.

او خاطرنشان کرد: این خیرین اکنون به حوزه‌های جدیدی مانند حمایت از خانواده‌های بی‌سرپرست و زندانیان جرائم غیر عمد مالی وارد شده‌اند.

فرماندار زرقان به چالش‌های اقتصادی که شهروندان با آن مواجه هستند، اشاره کرد و ابراز امیدواری کرد که با همکاری خیرین، بتوانند به بهبود وضعیت زندانیان جرائم غیرعمد و خانواده‌های نیازمند کمک کنند.

این مقام مسوول تصریح کرد: این اقدامات نه تنها به آزادی زندانیان کمک می‌کند، بلکه به تقویت بنیان‌های اجتماعی و اقتصادی شهرستان نیز می‌انجامد.

همچنین صانعی، شهردار زرقان به اهمیت حمایت از این زندانیان و فعالیت‌های خیرخواهانه در شهرستان زرقان اشاره کرد.

او با بیان اینکه در موضوعات مختلف از جمله آموزش و بهداشت، همواره در کنار مردم بوده‌اند، از راه‌اندازی موسسه‌ای به همت جمعی از همشهریان برای حمایت از زندانیان غیر عمد قدردانی کرد.

شهردار زرقان همچنین به نقش موثر رئیس محترم دادگستری، در حمایت از این موسسه اشاره کرد و تأکید نمود که شهرداری در حد بضاعت خود، حمایت‌های لازم را انجام خواهد داد.

او از عموم مردم خواست تا با کمک‌های کوچک خود، در آزادی زندانیان جرائم غیرعمد سهیم شوند و گفت که مبالغ ناچیز نیز می‌تواند به جمع‌آوری مبلغی قابل توجه برای آزادی تعداد زیادی از زندانیان منجر شود.

صانعی در پایان تأکید کرد که مشارکت مردم در این امور می‌تواند به بهبود وضعیت زندانیان جرائم غیرعمد و کاهش مشکلات اجتماعی کمک کند و از همه خواست تا با هر مبلغی که در توان دارند، به این موسسه کمک کنند.