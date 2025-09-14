مدیرعامل سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری قم از احداث بوستانی شهری در عرصه باغ سالاریه خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛زهره شعبانی - پیام جوادیان، مدیرعامل سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری، امروز یکشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به پیشرفت چشمگیر پروژه‌های عمرانی مرتبط با روز قم، از احداث بوستانی شهری در عرصه باغ سالاریه خبر داد و گفت:از مجموع چهار هکتار این باغ، ۷۰ درصد به شهرداری و ۳۰ درصد به دانشگاه امام صادق (ع) اختصاص یافته و با الحاق یک قطعه زمین مجاور به مساحت ۱۰ هزار متر مربع، این مجموعه به‌زودی به عنوان بوستانی عمومی در اختیار شهروندان قرار خواهد گرفت.

جوادیان همچنین از ساماندهی ورودی‌های شهر قم به‌عنوان یکی از اولویت‌های طراحی شهری یاد کرد و افزود: سردرهای ورودی از سمت تهران و اراک با الهام از معماری ایرانی ـ اسلامی تکمیل شده‌اند و ورودی‌های اصفهان، جعفریه و کاشان نیز به‌زودی به این طرح خواهند پیوست.

مدیرعامل سازمان سیما و منظر و فضای سبز شهرداری قم در ادامه از پیشرفت پروژه «خانه ایرانی» در تقاطع بلوار معلم و جعفر طیار خبر داد؛ بنایی که با بهره‌گیری از معماری سنتی قم در حال احداث است و به‌زودی به بهره‌برداری خواهد رسید. همچنین مجموعه گردشگری و تفریحی «آبشار» در محور تهران ـ قم با سرمایه‌گذاری ۴۰۰ میلیارد ریالی بخش خصوصی و مشارکت شهرداری تکمیل شده و آماده بهره‌برداری است.

جوادیان در حوزه فرهنگی، از نصب و رونمایی چندین المان فرهنگی و نمادهای بومی در سطح شهر همزمان با سالروز ورود حضرت معصومه (س) خبر داد و گفت: تاکنون ۶۰ سردیس از شهدای قم جانمایی شده و تا پایان سال جاری، ۱۰ المان دیگر نیز به این مجموعه افزوده خواهد شد. همچنین ۱۵۰ المان تصویری شهدا در ورودی‌های شهر نصب شده و ۲۰۰ المان دیگر نیز در دستور کار قرار دارد.

او در بخش دیگری از سخنان خود به طرح توسعه بوستان فدک اشاره کرد و گفت: سه هکتار از این مجموعه ۱۶ هکتاری در حال تبدیل به اقامتگاه‌های ارزان‌قیمت است که با احداث بیش از ۱۰۰ کلبه تا پایان امسال به بهره‌برداری خواهد رسید.

عباس ذاکری رئوف، مدیرعامل سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری قم در این نشست ، به تشریح برنامه‌های فرهنگی روز قم پرداخت. او از برگزاری اردوهای تیم روزه «شهردخت» با هدف تقویت هویت اجتماعی، مسابقه مردمی عکس قم برای گردآوری تاریخ تصویری شهر، اردوهای راهیان پیشرفت با رویکرد امیدآفرینی، رونمایی از پنج جلد تاریخ شفاهی محلات قم، جشن‌های محلی و برنامه‌های ورزشی ویژه بانوان در بوستان‌های شهر خبر داد.

ذاکری رئوف همچنین از برپایی نمایشگاه توانمندی‌های بانوان، سمپوزیوم ظرفیت‌های گردشگری قم، موکب‌های خدمت‌رسانی، کتابت روز قم با حضور خوشنویسان برجسته، اجرای سرود و تئاتر خیابانی، رونمایی از پوستر شعر روز قم، بازدید از خانه‌موزه‌ها و برگزاری مسابقات ورزشی به‌عنوان دیگر برنامه‌های فرهنگی این مناسبت یاد کرد.