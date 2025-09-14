تیم جودو جوانان ایران با تنها مدال نقره محمدمهدی علمی به کار خود در رقابت‌های قهرمانی آسیا پایان داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - مسابقات جودوی قهرمانی نوجوانان و جوانان قهرمانی آسیا به میزبانی جاکارتا اندونزی و طی ۴ روز برگزار شد و طی آن نفرات اعزامی تیم کشورمان در مجموع به دو مدال نقره و دو مدال برنز دست یافتند.

پیش از این در رده سنی نوجوانان، سمیرا خاک‌خواه به مدال نقره رسید و محمدپوریا بنائیان و امیرحسین نظری به دو نشان برنز دست یافته بودند.

اما امروز یکشنبه پیکار‌های رده سنی جوانان به اتمام رسید و محمدمهدی علمی در وزن منفی ۱۰۰ کیلوگرم، با غلبه بر حریفانی از عربستان، هندوستان و قزاقستان به فینال رسید. او در گام آخر نتیجه را به نماینده ازبکستان واگذار کرد و نقره گرفت. سایر نفرات تیم جوانان ایران انتظارات را برآورده نکرده و از دور مسابقات کنار رفتند.

در نهایت کاروان تیم‌های نوجوانان و جوانان ایران با دو مدال نقره و دو برنز به کار خود در مسابقات آسیایی جاکارتا پایان داد.

برچسب ها: جودو ، جودکار ایرانی ، مسابقات قهرمانی آسیا
