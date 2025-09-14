مردی در محله افسریه تهران در اقدامی هولناک، پسر جوانش را هنگام خواب با ضربات چکش به قتل رساند و پس از ارتکاب جنایت، با پلیس تماس گرفت.

باشگاه خبرنگاران جوان - صبح روز گذشته -شنبه ۲۲ شهریورماه-مردی جوان با صدایی لرزان و هراسان با مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ تماس گرفت و ماجرای جنایت را این‌طور به اپراتور اعلام کرد: «من پسرم را به قتل رساندم... اکنون جنازه‌اش در خانه است و من بالای سرش هستم. منزل ما در افسریه است، لطفاً برای کمک به اینجا مراجعه کنید.»

به دنبال این تماس، تیمی از کارآگاهان اداره دهم پلیس آگاهی تهران بزرگ به همراه اکیپ بررسی صحنه جرم راهی محل حادثه شدند. مأموران پس از ورود به خانه با جسد پسر جوانی مواجه شدند که بر اثر ضربات متعدد چکش به سر جان خود را از دست داده بود. بررسی‌های اولیه نشان داد قاتل کسی جز پدر مقتول نیست که بلافاصله در محل دستگیر شد.

این مرد در اعترافات تکان‌دهندهٔ خود دربارهٔ انگیزهٔ جنایت گفت: «پسرم چند سالی بود که مواد مخدر مصرف می‌کرد. او مدام به من و خانواده‌ام زور می‌گفت و پول می‌خواست. تقریباً هر شب با هم درگیری داشتیم. شب گذشته هم در جمع خانوادگی مرا مورد ضرب و جرح قرار داد. بعد از آن همسرم به خانهٔ یکی از دختران‌مان رفت و من و پسرم تنها ماندیم. همان‌جا نقشهٔ قتل را کشیدم. منتظر شدم تا بخوابد، وقتی به خواب عمیق فرو رفت، چکش را برداشتم و بالای سرش رفتم و با ضربات متعدد او را کشتم. صبح وقتی مطمئن شدم همه‌چیز تمام شده، با پلیس تماس گرفتم و ماجرا را گزارش کردم.»

با دستور مقام قضایی، جسد مقتول برای انجام معاینات دقیق‌تر به پزشکی قانونی منتقل شد. متهم نیز برای تحقیقات تکمیلی و روشن شدن ابعاد پنهان این پرونده در اختیار اداره دهم پلیس آگاهی تهران بزرگ قرار گرفت. پرونده در حال حاضر در دادسرای جنایی تهران تحت رسیدگی است.

