مردی در محله افسریه تهران در اقدامی هولناک، پسر جوانش را هنگام خواب با ضربات چکش به قتل رساند و پس از ارتکاب جنایت، با پلیس تماس گرفت.

باشگاه خبرنگاران جوان - صبح روز گذشته -شنبه ۲۲ شهریورماه-مردی جوان با صدایی لرزان و هراسان با مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ تماس گرفت و ماجرای جنایت را این‌طور به اپراتور اعلام کرد: «من پسرم را به قتل رساندم... اکنون جنازه‌اش در خانه است و من بالای سرش هستم. منزل ما در افسریه است، لطفاً برای کمک به اینجا مراجعه کنید.»

به دنبال این تماس، تیمی از کارآگاهان اداره دهم پلیس آگاهی تهران بزرگ به همراه اکیپ بررسی صحنه جرم راهی محل حادثه شدند. مأموران پس از ورود به خانه با جسد پسر جوانی مواجه شدند که بر اثر ضربات متعدد چکش به سر جان خود را از دست داده بود. بررسی‌های اولیه نشان داد قاتل کسی جز پدر مقتول نیست که بلافاصله در محل دستگیر شد.

این مرد در اعترافات تکان‌دهندهٔ خود دربارهٔ انگیزهٔ جنایت گفت: «پسرم چند سالی بود که مواد مخدر مصرف می‌کرد. او مدام به من و خانواده‌ام زور می‌گفت و پول می‌خواست. تقریباً هر شب با هم درگیری داشتیم. شب گذشته هم در جمع خانوادگی مرا مورد ضرب و جرح قرار داد. بعد از آن همسرم به خانهٔ یکی از دختران‌مان رفت و من و پسرم تنها ماندیم. همان‌جا نقشهٔ قتل را کشیدم. منتظر شدم تا بخوابد، وقتی به خواب عمیق فرو رفت، چکش را برداشتم و بالای سرش رفتم و با ضربات متعدد او را کشتم. صبح وقتی مطمئن شدم همه‌چیز تمام شده، با پلیس تماس گرفتم و ماجرا را گزارش کردم.»

با دستور مقام قضایی، جسد مقتول برای انجام معاینات دقیق‌تر به پزشکی قانونی منتقل شد. متهم نیز برای تحقیقات تکمیلی و روشن شدن ابعاد پنهان این پرونده در اختیار اداره دهم پلیس آگاهی تهران بزرگ قرار گرفت. پرونده در حال حاضر در دادسرای جنایی تهران تحت رسیدگی است.

منبع: تسنیم

برچسب ها: قتل هولناک ، قتل فرزند ، اخبار حوادث و انتظامی
خبرهای مرتبط
پسر عاشق‌پیشه اشتباهی قاتل شد
قتل سارق در میدان محمدیه
کاهش بیش از ۴ درصدی وقوع جرایم جنایی در کشور
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
حکم اعدام شکارچی زنان نقض شد
دستگیری قاتل متواری پس از ۱۴ سال فرار در تهران
هشدار پلیس به بانوان موتورسوار؛ رانندگی بدون گواهینامه جرم است
پلمب یک کافه رستوران به دلیل سرو مشروبات الکلی در بوستان نهج‌البلاغه
اعمال قانون بیش از ۲۳ هزار وسیله نقلیه به علت تخلفات آلاینده و دودزا
داستان عجیب واگذاری ۸۰ هکتار از بهترین اراضی ملی دماوند با تخفیف ۵۰ درصدی
۲۰۱ اتوبوس جدید در آستانه مهرماه وارد ناوگان اتوبوسرانی می‌شود
بیش از ۹۷ درصد مددجویان امداد در دهک‌های ۱ تا ۳ درآمدی
طرح جامع ترافیک تهران قابل قبول نیست
کیفیت هوای تهران قابل قبول است
آخرین اخبار
پدر تهرانی پسرش را با ضربات چکش در خواب به قتل رساند
افزایش ۳۰ درصدی ترافیک تهران در هفته اول مهر
محدودیت ترافیکی در آزادراه تهران-شمال از ساعت ۱۵:۳۰ امروز
دادگاه‌های تالی علل نقض آرا را به صورت مستدل بیان کنند
دستگیری ۲ کلاهبردار شبکه هرمی با ۱۸ میلیارد تومان کلاهبرداری
طرح مسکن کارگری با حضور رئیس‌جمهور رونمایی می‌شود
دستگیری قاتل متواری پس از ۱۴ سال فرار در تهران
کیفرخواست پرونده قتل محیط بان پارک ملی گلستان صادر شد
انتقال اشجار به پادگان نیروی زمینی سپاه/ خشک‌شدن درختان نتیجه اهمال پادگان است
اهدای ۱۰۰ سری جهیزیه به نوعروسان تحت حمایت کمیته امداد استان تهران
هشدار پلیس به بانوان موتورسوار؛ رانندگی بدون گواهینامه جرم است
اعمال بسته‌های تشویقی جدید برای نوسازی بافت فرسوده در منطقه ۱۲
پلمب یک کافه رستوران به دلیل سرو مشروبات الکلی در بوستان نهج‌البلاغه
پیرهادی خواستار تعیین تکلیف فوری لوایح و طرح‌های معطل‌مانده شهرداری در شورا شد
آقامیری: لزوم تدوین لایحه برای ارائه خدمات سه‌گانه به شهرک‌های محصور در تهران
بازطراحی خطوط اتوبوسرانی تهران برای تسهیل تردد دانش‌آموزان
طرح جامع ترافیک تهران قابل قبول نیست
بازنشستگان سرمایه‌های ماندگار کشورند
کاهش ۶۹ درصدی سرقت مسلحانه در ۵ ماه نخست امسال
سراج: عفو معیاری جلوه‌ای از رأفت اسلامی است
۲۰۱ اتوبوس جدید در آستانه مهرماه وارد ناوگان اتوبوسرانی می‌شود
اعلام تاریخ افتتاح پروژه‌های فضای سبز تهران/ سرانه فضای سبز در پایتخت چه قدر است؟ + فیلم
اعمال قانون بیش از ۲۳ هزار وسیله نقلیه به علت تخلفات آلاینده و دودزا
کیفیت هوای تهران قابل قبول است
داستان عجیب واگذاری ۸۰ هکتار از بهترین اراضی ملی دماوند با تخفیف ۵۰ درصدی
بیش از ۹۷ درصد مددجویان امداد در دهک‌های ۱ تا ۳ درآمدی
حکم اعدام شکارچی زنان نقض شد
پیشنهاد وزیر کار به همتای قطری: دستور نشست توسعه اجتماعی قطر را تغییر دهید
ملاقات فرمانده الحشد الشعبی با سردار رادان
سرقت طلا و سکه در متروی تهران/ باند حرفه‌ای سارقان متلاشی شد