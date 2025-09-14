اختلال در تولید کشور با عدم پرداخت وام اشتغال توسط شبکه بانکی

باشگاه خبرنگاران جوان؛محبوبه کباری- وام اشتغال یکی از انواع وامهای تعیین شده در تبصره مرتبط با تسهیلات بانکی قانون بودجه سنواتی است که به موجب آن، برای ایجاد اشتغال محرومین، منابع بانکی در اختیار محرومین با واسطهگری نهادهای غیرعمومی قرار میگیرد و به این ترتیب رشد تولید در بخشهای خرد نظیر تولید انرژی یا تولید دام و محصولات کشاورزی با خرید تضمینی فراهم میشود و از چرخه فقر خارج خواهند شد.
مسئله اصلی در زمینه وام اشتغال، موضوع عدم پرداخت آن توسط شبکه بانکی است. متاسفانه شبکه بانکی در زمینه وام اشتغال علمکرد بسیار ضعیفی داشته است و رئیس کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۴ نیز این مسئله را تاکید کرده است و عملکرد بانک مرکزی و دولت در زمینه پرداخت وام اشتغال بسیار ضعیف و منفی بوده است. در همین راستا نیز باید بانک مرکزی در زمینه اجرای قانون در حوزه وامهای خرد مردمی مرتبط با قانون بودجه ۱۴۰۴ اقدام کند. در صورت عدم اجرای قانون، مجلس نسبت به تخلف بانک مرکزی و شبکه بانکی ورود خواهد کرد و بر عملکرد این بانک نظارت خواهد کرد.
نادرقلی ابراهیمی، نماینده مجلس ضمن اشاره به این موضوع که اعطای وام اشتغال اهمیت زیادی دارد و باید بانکها به وظایف قانونیشان در این زمینه عمل کنند، تصریح کرد: شواهد نشان میدهد که بانکها به تعهدات قانونیشان در زمینه پرداخت تسهیلات حمایتی از جمله اعطای وام اشتغال عمل نمیکنند.
وی ادامه داد: متأسفانه بسیاری از بانکهای کشور از حالت بنگاهداری خارج نشدهاند و به جای این که به رونق بخشیدن به حوزه تولید کمک کنند، درگیر دلالی و واسطهگری هستند. این شرایط بر مشکلات جامعه در حوزه اشتغال اضافه کرده است.
این نماینده مجلس خاطرنشان کرد: هنوز منابع مالی موردنیاز به کسب و کارهای خرد و متوسط، مشاغل خانگی و... تزریق نشده است. تحقق این امر در گروی این است که بانکها به وظایف قانونیشان عمل کنند و اعطای وام اشتغال تسریع و تسهیل شود.
ابراهیمی گفت: بانک مرکزی باید وظایف خود را در زمینه ملزم کردن بانکها به پرداخت وام اشتغال انجام دهد. با این که در اواسط سال هستیم هنوز سهمیه هر بخش از وام اشتغال مشخص نشده است و این موضوع نشاندهنده در اولویت نبودن اعطای وام اشتغال در شبکه بانکی کشور است.
وی ادامه داد: بانک مرکزی موظف است تعیین کند که چه میزان از تسهیلات پرداخت نشده است و دلیل آن را هم باید بیان کند. پرداخت به موقع وام اشتغال از اهمیت بالایی برخوردار است. بسیاری از مردم چشم انتظار دریافت وام اشتغال هستند و نیاز مبرم به وام اشتغال دارند و اگر در اسرع وقت اعتبارات را دریافت نکنند، نمیتوانند اشتغال داشته باشند. عدم پرداخت وام اشتغال توسط شبکه بانکی و عدم نظارت صحیح بر اجرای تبصره ۱۵ قانون بودجه ۱۴۰۴ توسط بانک مرکزی در تامین منابع لازم در راستای پرداخت وام اشتغال توسط شبکه بانکی به معنای صدمه خوردن بخشهای مولد در کشور است و اشتغالزایی و رشد تولید در کشور را مختل میکند.