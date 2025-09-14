باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - رادوسلاو سیکورسکی، وزیر امور خارجه لهستان می‌گوید که «حمله پهپاد‌های روسی» به حریم هوایی لهستان، در واقع تلاشی از سوی کرملین برای «آزمایش واکنش ناتو» بوده است.

سیکورسکی می‌گوید که اگرچه پهپاد‌های مورد استفاده در این حمله قادر به حمل مهمات بودند، اما آنهایی که به لهستان رسیدند، حامل مواد منفجره نبودند. این مقام لهستانی که به کی‌یف سفر کرده، در گفت‌و‌گو با روزنامه گاردین گفت: «جالب اینجاست که همه آنها ناکارآمد بودند، که به نظر من نشان می‌دهد روسیه سعی داشت بدون شروع جنگ، ما را آزمایش کند.»

لهستان هفته گذشته مدعی شد که چندین پهپاد روسی عمدا حریم هوایی این کشور را نقض کرده است. دونالد تاسک، نخست وزیر لهستان در آن زمان اعلام کرد که این حادثه ورشو را «بیش از هر زمان دیگری به درگیری نظامی نزدیک کرده است».

دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا در واکنش به این حادثه گفت که ممکن است اشتباهی رخ داده باشد. با این حال، وزیر خارجه لهستان این اظهارات را رد کرد و گفت که «تعداد زیادی پهپاد در این حمله دخیل بوده است». او گفت: «می‌توانید باور کنید که یک یا دو پهپاد از هدف منحرف می‌شوند، اما ۱۹ اشتباه در یک شب، متاسفم، من باور نمی‌کنم.»

در واکنش به این حادثه، ناتو روز جمعه اعلام کرد که جت‌های بیشتری را برای محافظت در برابر حملات پهپادی آینده به جناح شرقی این ائتلاف نظامی اعزام خواهد کرد. فرودگاه شهر لوبلین در شرق لهستان بسته شد و ساکنان مناطق مرزی هشدار‌های پیامکی برای احتیاط دریافت کردند. با این حال، این بار هیچ گزارشی مبنی بر حمله به خاک لهستان منتشر نشد.

منبع: گاردین