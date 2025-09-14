کِرک قربانی همان قانونی شد که معتقد بود نیاز است برایش خون ریخته شود + فیلم

\n\u0628\u0627\u0634\u06af\u0627\u0647 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631\u0627\u0646 \u062c\u0648\u0627\u0646 - \u062d\u0633\u06cc\u0646 \u0647\u0648\u0634\u0645\u0646\u062f\u060c \u06a9\u0627\u0631\u0634\u0646\u0627\u0633 \u0645\u0633\u0627\u0626\u0644 \u0628\u06cc\u0646 \u0627\u0644\u0645\u0644\u0644 \u062f\u0631 \u0628\u0631\u0646\u0627\u0645\u0647 \u00ab\u0628\u0647 \u0627\u0641\u0642 \u0641\u0644\u0633\u0637\u06cc\u0646\u00bb \u06af\u0641\u062a: \u06a9\u0650\u0631\u06a9 \u0642\u0631\u0628\u0627\u0646\u06cc \u0647\u0645\u0627\u0646 \u0642\u0627\u0646\u0648\u0646\u06cc \u0634\u062f \u06a9\u0647 \u0645\u0639\u062a\u0642\u062f \u0628\u0648\u062f \u0646\u06cc\u0627\u0632 \u0627\u0633\u062a \u0628\u0631\u0627\u06cc\u0634 \u062e\u0648\u0646 \u0631\u06cc\u062e\u062a\u0647 \u0634\u0648\u062f.\n\u00a0\n