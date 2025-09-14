متهم اصلی پرونده رشوه و سوء استفاده از موقعیت شغلی در یزد به تحمل پنج سال حبس، ۳۶ ضربه شلاق، پرداخت پنج میلیارد ریال جزای نقدی و انفصال سه ساله از خدمات دولتی محکوم شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - شعبه دوازدهم دادگاه تجدید نظر استان پس از رسیدگی به اعتراض معترضان در پرونده‌ای با ۱۶ نفر متهم به اتهامات اخذ و مشارکت در پرداخت رشوه، معاونت در ارتشا، تبانی و اجتماع علیه اموال مردم، تحصیل مال از طریق نامشروع، سوءاستفاده و تقلب از امتیازات، تظاهر و مداخله در امر وکالت، جعل اسناد دولتی و رسمی از طرف ماموران دولت که در دادگاه بدوی ۹ نفر از متهمان با دلایل منعکس در پرونده حسب مورد محکوم شده بودند رای صادره را تایید کرد.

در این پرونده یکی از کارکنان وقت ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) یزد به عنوان متهم اصلی پرونده با سوء استفاده از جایگاه شغلی و دسترسی به پرونده‌های این نهاد اقدام به تحصیل اموالی در یزد و مشهد و چک بانکی از اشخاص دارای پرونده نموده بود که به تحمل جرایم مختلف بر اساس مقررات محکوم شد.