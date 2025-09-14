باشگاه خبرنگاران جوان - هیئت انتخاب چهاردهمین جشنواره تئاتر خیابانی شهروند لاهیجان متشکل از «ابوذر جلالی، امیر رجب‌پور و مرسده پیشه‌ور» پس از بررسی آثار رسیده به دبیرخانه اسامی آثار راه‌یافته به این دو بخش «کودک» و «مسابقه استانی» را اعلام کرد.

آثار راه‌یافته به بخش کودک:

کتابخانه جادویی، کارگردان: فرامرز غلامیان (اصفهان)

چهارخوان، کارگردان: دلارام بیگی (آستانه اشرفیه)

قصه‌های این خمره حکایت یه عمره، کارگردان: امیرحسین انصافی (لواسان)

بپر بپر شادی بیار، کارگردان: سوران حسینی (مریوان)

شهر آرزوها، کارگردان: آرمین دزفولی‌زاده (کرمانشاه)

سورپرایز، کارگردان: نرگس خاک‌کار (ملایر)

تی‌تی و صندوقچه آرزوها، کارگردان: محسن پورنظری (رودسر)

آثار راه‌یافته به بخش مسابقه استانی:

دروغ چرا، کارگردان: محمدرضا پورعلی (کیاشهر)

مبارک یا دلقک، کارگردان: علی بیداوسی (لاهیجان)

سه قصه، یک آسمان – کارگردان: عسل ظهورطلب (رشت)

مره خوش بومه، کارگردان: احمد امیری امامی (املش)

چی فکر می‌کردیم، چی شد – کارگردان: هومن میرمعنوی (رشت)

در پارک، کارگردان: زهرا بردبار (رشت)

کلنگ سیاه، کارگردان: بهزاد پورحیدری (کلاچای)

ستاره فانوس، کارگردان: علی عباسیان (املش)

چهاردهمین دوره جشنواره تئاتر خیابانی شهروند از تاریخ ۲ تا ۵ مهر ماه ۱۴۰۴ در شهرستان لاهیجان برگزار خواهد شد.

منبع: ستاد خبری جشنواره