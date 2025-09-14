باشگاه خبرنگاران جوان - هیئت انتخاب چهاردهمین جشنواره تئاتر خیابانی شهروند لاهیجان متشکل از «ابوذر جلالی، امیر رجبپور و مرسده پیشهور» پس از بررسی آثار رسیده به دبیرخانه اسامی آثار راهیافته به این دو بخش «کودک» و «مسابقه استانی» را اعلام کرد.
آثار راهیافته به بخش کودک:
کتابخانه جادویی، کارگردان: فرامرز غلامیان (اصفهان)
چهارخوان، کارگردان: دلارام بیگی (آستانه اشرفیه)
قصههای این خمره حکایت یه عمره، کارگردان: امیرحسین انصافی (لواسان)
بپر بپر شادی بیار، کارگردان: سوران حسینی (مریوان)
شهر آرزوها، کارگردان: آرمین دزفولیزاده (کرمانشاه)
سورپرایز، کارگردان: نرگس خاککار (ملایر)
تیتی و صندوقچه آرزوها، کارگردان: محسن پورنظری (رودسر)
آثار راهیافته به بخش مسابقه استانی:
دروغ چرا، کارگردان: محمدرضا پورعلی (کیاشهر)
مبارک یا دلقک، کارگردان: علی بیداوسی (لاهیجان)
سه قصه، یک آسمان – کارگردان: عسل ظهورطلب (رشت)
مره خوش بومه، کارگردان: احمد امیری امامی (املش)
چی فکر میکردیم، چی شد – کارگردان: هومن میرمعنوی (رشت)
در پارک، کارگردان: زهرا بردبار (رشت)
کلنگ سیاه، کارگردان: بهزاد پورحیدری (کلاچای)
ستاره فانوس، کارگردان: علی عباسیان (املش)
چهاردهمین دوره جشنواره تئاتر خیابانی شهروند از تاریخ ۲ تا ۵ مهر ماه ۱۴۰۴ در شهرستان لاهیجان برگزار خواهد شد.
منبع: ستاد خبری جشنواره