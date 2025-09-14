آزادکار وزن ۷۴ کیلوگرم تیم ملی کشتی آزاد ایران از راهیابی به مرحله یک چهارم نهایی مسابقات جهانی بازماند.

باشگاه خبرنگاران جوان - در مرحله یک چهارم نهایی رقابت‌های کشتی آزاد قهرمانی جهان در زاگرب پایتخت کرواسی، در وزن ۷۴ کیلوگرم یونس امامی با نتیجه ۱۱ بر ۴ مغلوب کوتا تاکاهاشی از ژاپن شد و باید منتظر حضور حریفش در دیدار فینال باشد تا وی نیز بتواند به کار خود در گروه بازنده‌ها برای کسب مدال برنز ادامه دهد.

پیش از این، امامی پس از استراحت در دور اول، در دور دوم با نتیجه ۶ بر صفر مقابل هرایر علیخانیان از ارمنستان به پیروزی دست یافت. وی در دور سوم با نتیجه ۳ بر ۱ سنور دمیرتاش از ترکیه را مغلوب کرد و راهی مرحله یک چهارم نهایی شد.