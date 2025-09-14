شهروندخبرنگار ما با ارسال پیامی از مشکلات ثبت نام دانش آموزان اتباع در مدارس سخن گفت و خواستار رسیدگی به این مشکل شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - بر اساس قانون کشورمان فقط آن دسته از دانش آموزان اتباعی می‌توانند در مدارس ادامه تحصیل دهند که دارای برگه اقامتی معتبر هستند و افراد فاقد مدرک هویتی غیر معتبر نمی‌توانند در مدرسه ثبت نام شوند.به گفته شهروندخبرنگار ما با وجود اینکه دانش آموزان دارای برگه سرشماری هستند، اما در مدرسه شهرستان لواسان استان تهران امکان 
ثبت نام وجود ندارد.
وی با ارسال پیامی خواستار رسیدگی به این موضوع شد.

متن پیام شهروندخبرنگار 

سلام وقت بخیر من دو فرزند دارم که در کلاس‌های هشتم و ششم تحصیل می‌کنند. همسرم پاسپورت اقامتی دارد خود من با فرزندانم برگه سرشماری داریم، اما هنوز موفق به ثبت‌نام مدرسه شهرستان لواسان استان تهران نشدم. لطفا پیگیری کنید تا فرزندان من از مدرسه نمانند.

 

برای یادگیری اصول تصویربرداری خبری به صفحه «آموزش تصویربرداری برای شهروندخبرنگاران» مراجعه کنید.

برچسب ها: دانش آموزان ، اتباع ، سوژه خبری
خبرهای مرتبط
مشکلات دانش آموزان اتباع برای ثبت نام در مدرسه
تاخیر در صدور برگه سر شماری دانش آموزان اتباع را نگران کرد
رنجش اتباع از اختلال در سامانه نوبت دهی دات آی آر
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
علت تاخیر در تحویل سهند پارس‌خودرو چیست؟
کسب مقام سوم کیک‌بوکسینگ توسط رزمی کار انابدی + فیلم
درخواست شهروندان فردیس برای فراهم ساختن امکانات رفاهی در آستانه سال تحصیلی جدید
رنجش خریداران خودروی تویوتا کرولا کراس هیبریدی از افزایش آورده
پیش بینی برداشت بیش از ۴ هزار تن پسته خشک از باغ‌های نیشابور
کمبود سطل زباله اهالی فاز دوم امیر آباد آبادان را به دردسر انداخت + فیلم
نگاهی به حال و روز ناخوش معابر محله شریعتی از لنز دوربین شهروندخبرنگار
آخرین اخبار
نگاهی به حال و روز ناخوش معابر محله شریعتی از لنز دوربین شهروندخبرنگار
کمبود سطل زباله اهالی فاز دوم امیر آباد آبادان را به دردسر انداخت + فیلم
پیش بینی برداشت بیش از ۴ هزار تن پسته خشک از باغ‌های نیشابور
رنجش خریداران خودروی تویوتا کرولا کراس هیبریدی از افزایش آورده
درخواست شهروندان فردیس برای فراهم ساختن امکانات رفاهی در آستانه سال تحصیلی جدید
کسب مقام سوم کیک‌بوکسینگ توسط رزمی کار انابدی + فیلم
علت تاخیر در تحویل سهند پارس‌خودرو چیست؟
کارکنان شورای حل اختلاف چشم انتظار تبدیل وضعیت
استخدام نخبگان در دستگاه های اجرایی به کجا رسید؟