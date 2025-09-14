شهروندخبرنگار ما با ارسال پیامی از مشکلات ثبت نام دانش آموزان اتباع در مدارس سخن گفت و خواستار رسیدگی به این مشکل شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - بر اساس قانون کشورمان فقط آن دسته از دانش آموزان اتباعی می‌توانند در مدارس ادامه تحصیل دهند که دارای برگه اقامتی معتبر هستند و افراد فاقد مدرک هویتی غیر معتبر نمی‌توانند در مدرسه ثبت نام شوند.به گفته شهروندخبرنگار ما با وجود اینکه دانش آموزان دارای برگه سرشماری هستند، اما در مدرسه شهرستان لواسان استان تهران امکان

ثبت نام وجود ندارد.

وی با ارسال پیامی خواستار رسیدگی به این موضوع شد.

متن پیام شهروندخبرنگار

سلام وقت بخیر من دو فرزند دارم که در کلاس‌های هشتم و ششم تحصیل می‌کنند. همسرم پاسپورت اقامتی دارد خود من با فرزندانم برگه سرشماری داریم، اما هنوز موفق به ثبت‌نام مدرسه شهرستان لواسان استان تهران نشدم. لطفا پیگیری کنید تا فرزندان من از مدرسه نمانند.

