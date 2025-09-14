باشگاه خبرنگاران جوان _ این محمولهها شامل تخممرغ خوراکی، قیر فله و فرش مستعمل بودند که در جریان کنترل و بازرسی دقیق از حاملهای صادراتی، کشف شدند.
بر اساس برآوردهای اولیه، ارزش این اقلام بیش از ۲۱ میلیارد ریال تخمین زده شده است.
بررسیها نشان میدهد که این کالاها بدون رعایت ضوابط قانونی و بدون ثبت در اسناد رسمی صادرات، بارگیری شده و تلاش شده بود از طریق پنهانسازی یا جعل اسناد، از کنترلهای گمرکی عبور داده شوند.
در پی این کشف، پرونده تخلف تشکیل و جهت سیر مراحل قانونی، متخلفان به اداره تعزیرات حکومتی معرفی شدند.
منبع گمرکات سیستان و بلوچستان