باشگاه خبرنگاران جوان - جلسه ستاد استانی کنترل مجرمان حرفه‌ای و سابقه دار صبح امروز به ریاست علی القاصی رئیس کل دادگستری استان تهران و با حضور سید وحید میرحسینی، معاون حقوق عامه دادستان کل کشور و محمدحسین صادقی مدیرکل پیشگیری از وقوع جرم دادستانی کل کشور و علی صالحی دادستان تهران و دیگر مدیران قضایی تهران و فرماندهان پلیس‌های سه گانه فاتب، شرق و غرب استان تهران برگزار شد.

علی القاصی در این جلسه با تاکید بر اینکه باید هماهنگی و هم‌افزایی بیشتری در مقوله پیشگیری و پیش‌بینی‌هایی که امنیت جامعه را به مخاطره می‌اندازد، صورت گیرد، گفت: تامین امنیت مردم خط قرمز همه مسئولان دستگاه‌های قضایی، امنیتی و انتظامی است؛ چرا که همه فعالیت‌های دیگر در سایر حوزه‌ها زمانی محقق می‌شود که امنیت در تمامی ساحت‌های آن برقرار شود.

رئیس کل دادگستری استان تهران با اشاره به اینکه تامین امنیت عمومی و روانی مردم در هر مسئولیتی، مهمترین وظیفه و اصلی‌ترین کاری است که باید به آن توجه شود، گفت: تامین امنیت مردم باید به عنوان یک اولویت کاری همواره نسبت به آن دغدغه داشت؛ چرا که اگر تامین امنیت به طور کامل محقق شود، حتما می‌توان همه کار‌های دیگر را به خوبی و درستی به سرانجام رساند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با تاکید بر ضرورت اجرای دستورالعمل نظارت الکترونیکی دادستان کل کشور، عنوان کرد: اجرای این دستورالعمل برای ما لازم‌الاجراست؛ چرا که نفس این دستورالعمل، تامین امنیت پایدار مردم است.

رئیس کل دادگستری استان تهران با اشاره به انجام بازنگری در دستورالعمل نظارت الکترونیک در دادستانی کل کشور گفت: یکی از مصوبات این جلسه این باشد که کمیته‌ای در خصوص این دستورالعمل با حضور اعضای موثر از سازمان‌ها و ادارات مرتبط تشکیل شود و پیشنهادات مطروحه در آن به صورت مکتوب به دادستانی کل کشور ارسال شود تا همه دغدغه‌ها در این رابطه مورد توجه قرار گیرد.

وی در ادامه گفت: لازم است آمار و اطلاعات به موقع استخراج شود و همکاری از سوی پلیس سه گانه، فاتب، شرق و غرب استان تهران با دادستانی صورت گیرد تا مجرمان سابقه‌دار و جرایم خشن پس از پایان دوره محکومیت خود، تحت نظارت دقیق قرار گیرند.

القاصی عنوان کرد: پلیس‌های شرق و غرب استان تهران نسبت به کنترل و نظارت بر مجرمان جرایم خشن که با پابند در جامعه تردد می‌کنند، توجه لازم را داشته باشند و اگر پیشنهاداتی دارند ظرف مدت یک هفته به دبیرخانه اعلام کنند، تا این پیشنهادات و مواردی که از سوی مجموعه زندان تهیه می‌شود، به کارگروه مربوطه رسیده و از آنجا به دادستانی کل کشور ارسال شود.

رئیس کل دادگستری استان تهران با اشاره به اینکه درخواست مجازات‌های تکمیلی برای مجرمان سابقه‌دار از موضوعاتی است که قطعا موثر است، اظهار کرد: دادستان از جمله اشخاصی است که در صدور کیفرخواست و ادعانامه نقش آفرین است و به‌خوبی می‌تواند وضعیت و شخصیت و سابقه فرد را تبیین کند؛ لذا در صدور کیفرخواست‌ها ضرورت دارد که درخواست مجازات‌های تکمیلی مدنظر باشد.

القاصی با تاکید بر اینکه باید برای اشخاصی که مجرم سابقه دار هستند و برخورد‌های قبلی در خصوص آنها کارآمد و کارساز نبوده مجازات‌های تکمیلی اعمال شود، بیان کرد: دادستان‌ها نسبت به این موضوع توجه ویژه داشته باشند و این مهم به عنوان مصوبه این جلسه اعلام شود.

رئیس کل دادگستری استان تهران تاکید کرد: ضرورت دارد به تبع ستاد کنترل مجرمان حرفه‌ای که استانی است، در شهرستان‌ها نیز این ستاد تشکیل شود.

وی با تاکید بر ضرورت تسریع در اجرای احکام جلب صادره اذعان کرد: حکم جلب صادر شده باید به مرحله اجرا درآید؛ چرا که برای صدور این حکم، فرایند قضایی و کیفری طی شده و این حکم حاصل زحمات همکاران برای اجرای عدالت و امنیت و برخورد با عواملی است که جامعه را به خطر می‌اندازند؛ لذا یکی از اولویت‌های دادستان‌ها و پلیس که باید به آن توجه کنند، دستگیری متهمان و محکومانی است که حکم جلب آنها صادر شده ولی مدت هاست که به مرحله اجرا نرسیده است.

منبع: قوه قضاییه