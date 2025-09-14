استاندار کردستان با تأکید بر ظرفیت‌های بالای کشاورزی استان، خواستار احداث نخستین شهرک صنایع تبدیلی کشاورزی در استان شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛  پریسا بهرامی-  آرش زره‌تن لهونی  در نشست با پیمان اسکندری، معاون وزیر و مدیرعامل شرکت شهرک‌های کشاورزی کشور، با تأکید بر ظرفیت‌های بالای کشاورزی استان گفت: توسعه صنایع تبدیلی و کشت گلخانه‌ای، راهکار اصلی اشتغال‌زایی و رفع مشکلات اقتصادی کردستان است.

وی صنایع تبدیلی را حلقه مفقوده توسعه کشاورزی استان عنوان کرد و افزود: کردستان دارای فارغ‌التحصیلان توانمند در رشته‌های مختلف است که می‌توانند در این بخش نقش‌آفرینی کنند.

در این نشست موضوع واگذاری مجتمع گلخانه‌ای «دوسر» قروه به سرمایه‌گذار و توسعه شهرک شیلاتی بانه نیز بررسی شد.

پیمان اسکندری نیز با اعلام آمادگی دولت برای ارائه تسهیلات و مشوق‌های لازم، گفت: از احداث شهرک صنایع تبدیلی کشاورزی در کردستان حمایت می‌کنیم.

برچسب ها: کردستان ، شهرک کشاورزی ، استانداری
