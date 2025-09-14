باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه کباری - صادق ضیائیان مدیر کل پیش بینی سازمان هواشناسی اظهار داشت: امروز در استان‌های اردبیل، گیلان، مازندران برخی نقاط آذربایجان‌شرقی، ارتفاعات البرز در استان‌های زنجان، قزوین، البرز، تهران، سمنان؛ دوشنبه در گیلان، مازندران و ارتفاعات غربی البرز بارش باران، وزش باد گاهی رگبار و رعدوبرق و وزش باد شدید رخ خواهد داد.

وی با بیان اینکه همچنین امروز برای برخی نقاط آذربایجان‌غربی و گلستان نیز رگبارورعدوبرق پراکنده پیش‌بینی می‌شود افزود: سه‌شنبه برای شمال آذربایجان‌غربی، شمال آذربایجان‌شرقی، اردبیل، گیلان، غرب مازندران؛ چهارشنبه برای برخی مناطق شمال‌غرب، غرب، سواحل غربی دریای خزر و پنجشنبه برای شمال‌غرب و غرب کشور بارش پراکنده وزش باد گاهی وزش باد شدید پیش‌بینی می‌شود.

او بیان کرد: در پنج روز آینده در جنوب سیستان‌وبلوچستان، نیمه جنوبی کرمان، برخی نقاط استان هرمزگان و شرق فارس در ساعات بعدازظهر و اوایل شب رشد ابر‌های همرفتی، رگبار و رعدوبرق پراکنده، وزش باد شدید موقت و در مناطق مستعد خیزش گردوخاک پیش‌بینی می‌شود.

وی با اشاره به اینکه امروز بعدازظهر در استان‌های قزوین، البرز، تهران؛ طی دو روز آینده برای شمال شرق و شرق کشور و پنج روز آینده برای منطقه زابل در برخی ساعات وزش باد شدید گاهی گردوخاک رخ خواهد داد گفت: پنجشنبه نیز به سبب وزش باد شدید در نیمه غربی کشور و همچنین افزایش سرعت وزش باد بر روی کشور عراق و احتمال تشکیل توده گردوخاک و انتقال آن به غرب کشور برای استان‌های واقع در نیمه غربی کشور وزش باد شدید خیزش گردوخاک، کاهش دید و کاهش کیفیت پیش‌بینی می‌شود.