رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا از رصد بیش از ۷۶ هزار سایت اقتصادی در فضای مجازی و شناسایی ۶۶۰ سایت متخلف خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان ـ سردار حسین رحیمی، رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا در تشریح عملکرد پلیس امنیت اقتصاد دیجیتال با اشاره به رصد ۷۶ هزار و ۱۵۸ تارنما‌های اقتصادی در فضای مجازی، اظهار کرد: در مدت ۵ ماه ابتدای امسال ۶۰ تارنمای متخلف که در حوزه‌های اقتصادی فعالیت‌های مجرمانه‌ای داشتند شناسایی و با آنان برخورد قانونی لازم صورت گرفت.

سردار رحیمی گفت: با توجه به اهمیت مبارزه با قاچاق کالا در پنج ماهه امسال با بهره گیری از سامانه‌های در اختیار و رصد فضای مجازی و پی‌جویی گزارشات و پرونده‌های در دست اقدام در استان‌های سراسر کشور و با تمرکز بر پرونده‌های مهم و کلان تعداد ۹۰۳ فقره پرونده به ارزش ۵.۸۱۹ میلیارد تومان کشف شد.

وی افزود: در حوزه مبارزه با اخلال در نظام اقتصادی، تولیدی و توزیعی واردات و صادرات و بازار سکه و طلا و ارز در پنج ماهه سال جاری ۱۲۸ فقره پرونده به ارزش بیش از ۱۱.۰۵۷ میلیارد تومان کشف شده است.

رحیمی افزود: با توجه به اهمیت ترانزیت کالا و ایجاد بستر‌های رشد خدمات عمومی به آحاد جامعه و شهروندان در حوزه مبارزه با جرایم گمرکی در ۵ ماهه ۱۴۰۴ تعداد ۷۵ فقره پرونده به ارزش ۳۸۲ میلیارد تومان کشف شد.

رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا خاطرنشان کرد: با تلاش همکارانم شاهد رشد چندین برابری کشفیات در سال جدید هستیم که این مهم نشان دهنده اهتمام این پلیس در مقابله و مبارزه با جرایم و مفاسد اقتصادی است.

رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا با اشاره به اینکه ستاد خبری پلیس امنیت اقتصادی با شماره ۰۹۶۳۰۰ بصورت شبانه روزی آماد دریافت اخبار و اطلاعات هموطنان گرامی است، بیان کرد: بطور حتم با همکاری و مشارکت مردم بهتر می‌توان با جرایم و مفاسد اقتصادی مقابله و مبارزه کرد.

منبع: مهر

برچسب ها: پلیس امنیت اقتصادی ، فراجا
خبرهای مرتبط
انبار کالای قاچاق ۵۰ میلیاردی در شهریار کشف شد
کشف ۱۰ همت کالای قاچاق و احتکاری با همکاری مردم
استخدام در مرزبانی فراجا
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
یک حبّ قرص زندگی‌ام را تباه کرد
پیشنهاد شومی که از زندانی قاتل ساخت
احتمال اجرای کامل دستورالعمل عفو معیاری ۱۴۰۴ تا پایان هفته
میدری: شرکت‌های بزرگ صنعتی آماده ساخت مسکن کارگری هستند
استاندار تهران: برنامه‌ای جامع و مرحله‌به‌مرحله برای تأمین پایدار برق تهران تدوین شود
کشف بیش از ۱۱ تن مواد مخدر با هوشیاری مرزبانان/ هلاکت ۱۱ قاچاقچی و دستگیری ۲۵۳ سوداگر مرگ
زنگ آغاز مهر در منطقه ۸ با یاد شهید دانش‌آموز جنگ ۱۲ روزه، آرمین باکویی
آخرین اخبار
کشف بیش از ۱۱ تن مواد مخدر با هوشیاری مرزبانان/ هلاکت ۱۱ قاچاقچی و دستگیری ۲۵۳ سوداگر مرگ
زنگ آغاز مهر در منطقه ۸ با یاد شهید دانش‌آموز جنگ ۱۲ روزه، آرمین باکویی
پیشنهاد شومی که از زندانی قاتل ساخت
یک حبّ قرص زندگی‌ام را تباه کرد
میدری: شرکت‌های بزرگ صنعتی آماده ساخت مسکن کارگری هستند
استاندار تهران: برنامه‌ای جامع و مرحله‌به‌مرحله برای تأمین پایدار برق تهران تدوین شود
احتمال اجرای کامل دستورالعمل عفو معیاری ۱۴۰۴ تا پایان هفته
تامین اعتبارات لازم برای هوشمندسازی مناطق حفاظت شده با دستور رئیس‌جمهور 
لزوم آموزش تاب‌آوری به فرزندان + فیلم
شناسایی ۶۶۰ سایت متخلف اقتصادی توسط پلیس
در ایجاد انحصار زور دولت و حکومت از بخش خصوصی بیشتر است
مانعی به نام مهریه سنگین، سر راه زوج‌های جوان + فیلم
لزوم همکاری پلیس و دادستانی برای نظارت بر مجرمین سابقه‌دار
پدر تهرانی پسرش را با ضربات چکش در خواب به قتل رساند
افزایش ۳۰ درصدی ترافیک تهران در هفته اول مهر
محدودیت ترافیکی در آزادراه تهران-شمال از ساعت ۱۵:۳۰ امروز
دادگاه‌های تالی علل نقض آرا را به صورت مستدل بیان کنند
دستگیری ۲ کلاهبردار شبکه هرمی با ۱۸ میلیارد تومان کلاهبرداری
طرح مسکن کارگری با حضور رئیس‌جمهور رونمایی می‌شود
دستگیری قاتل متواری پس از ۱۴ سال فرار در تهران
کیفرخواست پرونده قتل محیط بان پارک ملی گلستان صادر شد
انتقال اشجار به پادگان نیروی زمینی سپاه/ خشک‌شدن درختان نتیجه اهمال پادگان است
اهدای ۱۰۰ سری جهیزیه به نوعروسان تحت حمایت کمیته امداد استان تهران
هشدار پلیس به بانوان موتورسوار؛ رانندگی بدون گواهینامه جرم است
اعمال بسته‌های تشویقی جدید برای نوسازی بافت فرسوده در منطقه ۱۲
پلمب یک کافه رستوران به دلیل سرو مشروبات الکلی در بوستان نهج‌البلاغه
پیرهادی خواستار تعیین تکلیف فوری لوایح و طرح‌های معطل‌مانده شهرداری در شورا شد
آقامیری: لزوم تدوین لایحه برای ارائه خدمات سه‌گانه به شهرک‌های محصور در تهران
بازطراحی خطوط اتوبوسرانی تهران برای تسهیل تردد دانش‌آموزان
طرح جامع ترافیک تهران قابل قبول نیست