کارشناس سیاست گذاری مسکن گفت: طبق قانون باید تمامی امور بانکی کشور و اقدامات در این حوزه از طریق سامانه املاک واسکان صورت گیرد که در این زمینه باید اقدامات گسترده‌ای در این بخش صورت گیرد.

 باشگاه خبرنگاران جوان؛محبوبه کباری - هاشم محمودی کارشناس سیاست گذاری مسکن در گفت‌و‌گو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران با بیان اینکه در حال حاضر روند اجرای سامانه املاک واسکان در بخش‌های مختلف با مشکلات بسیار زیادی مواجه بوده و همین امر خود نقش بسیار موثری در بهبود وضعیت بازار مسکن دارد گفت: اجرای این طرح در حال حاضر می‌تواند بازار مسکن را به سمت رونق هدایت کند، اما این به آن شرط است که بانک‌ها برای انجام تمامی امور خود به سامانه املاک واسکان متصل شوند.

وی ادامه داد: بازار مسکن در حال حاضر تشنه برنامه ریزی مناسب است بنابراین اگر در این حوزه دستگاه‌ها همکاری مناسبی داشته باشند می‌توان امید داشت که در آینده سامانه املاک واسکان خود یک برنامه ریزی مناسبی را برای رونق بازار مسکن فراهم کند.

کارشناس سیاست گذاری مسکن با بیان اینکه اگر بانک‌ها برای اقداماتی از جمله پرداخت تسهیلات و همچنین صدور چک و همچنین سایر امور بانکی به سامانه املاک و اسکان متصل شوند می‌توان امیدوار بود که این بازار به سمت رونق هدایت خواهد شد افزود:  بانک مرکزی در حال حاضر توانسته است تنها ۲۵ بانک را به سامانه املاک و اسکان متصل کند که امیدوار هستیم که این موضوع پیگیری شود و شاهد آن باشیم که تمامی بانک‌ها به سامانه املاک واسکان متصل شوند.

او توضیح داد: اجرای درست این طرح خود باعث می‌شود که روند شناسایی خانه‌های خالی به راحتی صورت گیرد و با تزریق واحد‌های مسکونی به بازار مسکن شاهد بهبود وضعیت بازار مسکن و در آینده توسعه این بازار در کشور باشیم.

وی تاکید کرد: به طور قطع اجرای قانون ساماندهی بازار زمین مسکن و اجاره و اتصال تمامی دستگاه‌ها و بانک‌ها به سامانه املاک واسکان می‌تواند آینده بازار مسکن را به سمت خوب و پر رونقی هدایت کند.

برچسب ها: بازار مسکن‌ ، ساخت مسکن
خبرهای مرتبط
بیش از ۱۶۶ هزار واحد مسکن روستایی تحویل متقاضیان شد
آغاز ساخت ۳۰ هزار مسکن استیجاری تاپایان سال/ تخصیص ۲۰ درصد از مساکن دستگاه‌ها در قالب مسکن استیجاری
تکذیب افزایش سهم آورده متقاضیان مسکن حمایتی در پردیس
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
خیزش گردوخاک در نواحی جنوب شرق کشور در ۵ روز آینده
منطقه آزاد شهر فرودگاهی امام خمینی (ره) می‌تواند به هاب لجستیک هوایی و باری کشور تبدیل شود
قرارداد توسعه میدان گازی «مدار» امضا شد
زیان انباشته یا افزایش تولید در خودرو! / مشتریان خودرو تاوان زیان انباشته ۶۲۰ همتی خودروسازان را نباید دهد
کدام مسیر‌ها قطار گردشگری دارند؟
خطای مجلس در ماجرای سهمیه‌بندی وام اشتغال که منجر به عملکرد صفر شش ماهه این وام شد!
قیمت منطقی هرکیلو قارچ ۲۰۰ هزارتومان/تولید قارچ به ۲۲۰ هزارتن می‌رسد
بارش باران در نوار شمالی کشور
تسهیل‌گری دولت در ساخت مسکن کارگری توسط صاحبان صنایع
پیش‌فروش بلیت قطار‌های مسافری مهرماه آغاز شد
آخرین اخبار
هدایت اعتبارات بانکی به سمت تولید از طریق وام اشتغال
تسهیل‌گری دولت در ساخت مسکن کارگری توسط صاحبان صنایع
پیش‌فروش بلیت قطار‌های مسافری مهرماه آغاز شد
بارش تهران ۵۰ درصد کمتر از نرمال است
بارش باران در نوار شمالی کشور
خطای مجلس در ماجرای سهمیه‌بندی وام اشتغال که منجر به عملکرد صفر شش ماهه این وام شد!
قیمت منطقی هرکیلو قارچ ۲۰۰ هزارتومان/تولید قارچ به ۲۲۰ هزارتن می‌رسد
کدام مسیر‌ها قطار گردشگری دارند؟
زیان انباشته یا افزایش تولید در خودرو! / مشتریان خودرو تاوان زیان انباشته ۶۲۰ همتی خودروسازان را نباید دهد
خیزش گردوخاک در نواحی جنوب شرق کشور در ۵ روز آینده
قرارداد توسعه میدان گازی «مدار» امضا شد
منطقه آزاد شهر فرودگاهی امام خمینی (ره) می‌تواند به هاب لجستیک هوایی و باری کشور تبدیل شود
برگزاری نمایشگاه پاییزه «مهرِِبازار»
لزوم اتصال تمامی امور بانکی کشور به سامانه املاک واسکان
بارش باران در نواحی شمال وشمال غربی کشور
کشف فرار مالیاتی ۵۸ میلیارد تومانی در حوزه تجهیزات گلخانه‌ای در قزوین
اختلال در تولید کشور با عدم پرداخت وام اشتغال توسط شبکه بانکی
آغاز ساخت ۳۰ هزار مسکن استیجاری تاپایان سال/ تخصیص ۲۰ درصد از مساکن دستگاه‌ها در قالب مسکن استیجاری
حساب‌های اشخاص در سامانه مؤدیان، ملاک اعطای وام بانکی شد
قیمت خودرو در بازار آزاد یکشنبه ۲۳ شهریور ماه
چرخش پول به سمت سهام؛ طلا زیر فشار دلار
برگزاری بیست‌ودومین اجلاس کمیسیون مشترک اقتصادی ایران و پاکستان در تهران
ورود نقدینگی به بازار سهام/ افزایش ارزش معاملات
مالیات بر ارزش افزوده مشمول مرور زمان نمی شود
آغاز پیش‌راه‌اندازی نخستین واحد نمک‌زدایی سیار در صنعت نفت ایران
مصرف بیش از یک میلیارد لیتر بنزین در ۷ روز
بانک‌ها به استانداردسازی صدور تاییدیه‌های اعتباری ملزم شدند
اجرای واردات در ازای صادرات برای ۵ گروه بزرگ صادرکننده
حذف مجوز استاندارد از ثبت‌سفارش واردات خودرو
تولید شکر به یک میلیون و ۶۰۰ هزارتن می‌رسد