باشگاه خبرنگاران جوان؛محبوبه کباری - هاشم محمودی کارشناس سیاست گذاری مسکن در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران با بیان اینکه در حال حاضر روند اجرای سامانه املاک واسکان در بخشهای مختلف با مشکلات بسیار زیادی مواجه بوده و همین امر خود نقش بسیار موثری در بهبود وضعیت بازار مسکن دارد گفت: اجرای این طرح در حال حاضر میتواند بازار مسکن را به سمت رونق هدایت کند، اما این به آن شرط است که بانکها برای انجام تمامی امور خود به سامانه املاک واسکان متصل شوند.
وی ادامه داد: بازار مسکن در حال حاضر تشنه برنامه ریزی مناسب است بنابراین اگر در این حوزه دستگاهها همکاری مناسبی داشته باشند میتوان امید داشت که در آینده سامانه املاک واسکان خود یک برنامه ریزی مناسبی را برای رونق بازار مسکن فراهم کند.
کارشناس سیاست گذاری مسکن با بیان اینکه اگر بانکها برای اقداماتی از جمله پرداخت تسهیلات و همچنین صدور چک و همچنین سایر امور بانکی به سامانه املاک و اسکان متصل شوند میتوان امیدوار بود که این بازار به سمت رونق هدایت خواهد شد افزود: بانک مرکزی در حال حاضر توانسته است تنها ۲۵ بانک را به سامانه املاک و اسکان متصل کند که امیدوار هستیم که این موضوع پیگیری شود و شاهد آن باشیم که تمامی بانکها به سامانه املاک واسکان متصل شوند.
او توضیح داد: اجرای درست این طرح خود باعث میشود که روند شناسایی خانههای خالی به راحتی صورت گیرد و با تزریق واحدهای مسکونی به بازار مسکن شاهد بهبود وضعیت بازار مسکن و در آینده توسعه این بازار در کشور باشیم.
وی تاکید کرد: به طور قطع اجرای قانون ساماندهی بازار زمین مسکن و اجاره و اتصال تمامی دستگاهها و بانکها به سامانه املاک واسکان میتواند آینده بازار مسکن را به سمت خوب و پر رونقی هدایت کند.