عملکرد دولت در زمینه پرداخت وام اشتغال منفی بوده که این موضوع هم به بی‌عملی دولت بازمی‌گردد و هم به خطای مجلس در تفویض اختیارات خود در ماجرای سهمیه‌بندی هر دستگاه.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه کباری - در جلسه کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با وزیر اقتصاد، رئیس کمیسیون تلفیق بودجه صراحتا اعلام کرد که عملکرد دولت در زمینه پرداخت وام اشتغال منفی بوده که این موضوع هم به بی‌عملی دولت بازمی‌گردد و هم خطای مجلس در تفویض اختیارات خود در ماجرای سهمیه‌بندی هر دستگاه برای وام اشتغال منجر به این اتفاق بد شد که عملکرد شش ماهه اول سال برای وام اشتغال صفر شود!

فاطمه محمدزاده آشتیانی کارشناس حوزه سیاست‌گذاری اقتصادی در رابطه با اهمیت وام اشتغال و تاثیرگذاری این وام در شکستن چرخه فقر خاطرنشان کرد: وام اشتغال در سال‌های اخیر به یکی از مؤثرترین ابزار‌های توانمندسازی اقشار محروم تبدیل شده است. این وام نه کمک بلاعوض و کوتاه‌مدت بلکه نوعی سرمایه‌گذاری بازگشت‌پذیر است که می‌تواند زندگی هزاران خانواده محروم را متحول کند.

تجربه‌های موفق نشان داده است که وقتی این وام از مسیر نهاد‌های تخصصی غیردولتی به دست مردم می‌رسد، علاوه بر ایجاد شغل پایدار برای خانواده‌ها، به تولید در بخش‌های مهمی مثل دامداری، کشاورزی و حتی انرژی‌های تجدیدپذیر کمک می‌کند. به همین دلیل وام اشتغال همزمان هم فقر را کاهش می‌دهد و هم امنیت غذایی و انرژی کشور را تقویت می‌کند.

وی در ادامه افزود: ویژگی مهم نهاد‌های غیردولتی این است که با جامعه هدف در ارتباط مستقیم‌اند. آنها خانواده‌های نیازمند را می‌شناسند، توانمندی‌های محلی را درک می‌کنند و تا پایان مسیر از وام‌گیرندگان حمایت می‌کنند. همین همراهی سبب شده است که بسیاری از وام‌ها به طرح‌های واقعی و پایدار تبدیل شود و حتی نرخ بازپرداخت تسهیلات نیز بالا برود. به بیان دیگر، هر ریال وامی که از طریق این نهاد‌ها پرداخت شده، چند برابر به اقتصاد کشور بازگشته است.

این کارشناس اقتصادی با تاکید بر اشتباه بزرگ مجلس در قانون بودجه ۱۴۰۴ در انتقال اختیارات خود در تعیین سهم هر نهاد عمومی غیردولتی موظف در ایجاد درآمد پایدار برای محرومین با استناد به قانون برنامه هفتم توسعه خاطرنشان کرد: با همه این اتفاقات، اما عملکرد مجلس در زمینه وام اشتغال قانون بودجه ۱۴۰۴ یک اشتباه بزرگ سیاست‌گذاری بوده است که منجر به توقف کامل وام اشتغال شده است. در قانون بودجه ۱۴۰۴ اتفاقی نگران‌کننده رخ داده است؛ مجلس با اقدامی غلط اختیار تعیین سهم نهاد‌های مجری وام اشتغال را به دولت سپرده و دولت نیز با بی‌عملی محض، اجرای این قانون را متوقف کرده است. اکنون با گذشت شش ماه از سال، نه سهمیه نهاد‌ها مشخص شده و نه یک ریال از وام‌های اشتغال پرداخت گردیده است. این وضعیت مصداق روشن حکمرانی غلط است؛ چرا که به جای تسهیل محرومیت‌زدایی، مسیر اشتغال‌زایی برای ضعیف‌ترین اقشار جامعه مسدود شده و فرصت حیاتی رشد تولید و توانمندسازی اقشار آسیب‌پذیر به دلیل بی‌توجهی‌های ساختاری در هاله‌ای از ابهام فرو رفته است.

وی افزود: توقف وام اشتغال تنها یک مشکل مالی نیست، بلکه پیامد‌های اجتماعی و اقتصادی گسترده‌ای دارد. از یک سو، خانواده‌های محروم فرصت خودکفایی و خروج از چرخه فقر را از دست داده‌اند. از سوی دیگر، بخش‌های مهمی از تولید ملی که می‌توانست با این منابع تقویت شود، بلاتکلیف مانده است. در شرایطی که کشور با بحران‌های اقتصادی و معیشتی دست و پنجه نرم می‌کند، این بی‌عملی ضربه‌ای بزرگ به اعتماد عمومی و سرمایه اجتماعی است.

محمدزاده در پایان گفت: حتی مجلس نیز به عملکرد وام اشتغال نمره منفی داده است و پیگیر تعیین هر چه سریع‌تر تسهیلات وام اشتغال و ابلاغ آن توسط بانک مرکزی به شبکه بانکی است. در جلسه کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با وزیر اقتصاد، رئیس کمیسیون تلفیق بودجه صراحتا اعلام کرد که عملکرد دولت در زمینه پرداخت وام اشتغال منفی بوده که این موضوع هم به بی‌عملی دولت بازمی‌گردد و هم خطای مجلس در تفویض اختیارات خود در ماجرای سهمیه‌بندی هر دستگاه برای وام اشتغال منجر به این اتفاق بد شد که عملکرد شش ماهه اول سال برای وام اشتغال صفر شود!

برچسب ها: وام اشتغال ، امنیت غذایی
خبرهای مرتبط
اختلال در تولید کشور با عدم پرداخت وام اشتغال توسط شبکه بانکی
متقاضیان چشم انتظار پرداخت وام اشتغال/ بانک‌ها همکاری نمی‌کنند
اشتغال محرومان در انتهای صف تسهیلات بانکی/بانک ها همکاری نمی کنند
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۵
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
یک ایرانی
۱۰:۴۵ ۲۴ شهريور ۱۴۰۴
زندگی من گیر یک وام دویست میلیونی داره میپاشه همسرم افسردگی گرفته خودم هم ناامید ،خدا از این مسولان بی لیاقت ما نگذره به یک نفر که احتیاجی هم نداره سالی چند میلیارد تومان وام میدهند ولی به کسی که براش مرگ و زندگی و نمیدهند .کارمندان بانک ها سالی چند میلیارد وام می‌گیرند هیچ نظارتی هم نیست .
۰
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۹:۱۷ ۲۴ شهريور ۱۴۰۴
مجلس?قانون
اینا میرن اونجا مذاکره فقط
حالا هی برید چلو کباب بخورید بهشون رایی بدید
۱
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
علی
۰۸:۲۳ ۲۴ شهريور ۱۴۰۴
وام نمیدن یه موقع آدم کاری کنه زندگیش بهتر بشه فقط یارانه رو به موقع میدن ۳۰۰ هزار پول یه کیلو برنج چقدر زندگی خوبی کلا انگار دولت با زندگی آسون مشکل داره فقط یه سری اومدن سرکار به فکر خودشونن خودشون دارن پیشرفت میکنن و پول روی پول میزارن کاش رای نمی‌دادم گولم زدن پیامک دادن گفتن برای بهتر شدن زندگیت رای بده والا زندگی ما بدتر شد ما رای دادیم یه سری آدم اومدن سر کار زندگیشون از این رو به اون رو شد
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۸:۱۴ ۲۴ شهريور ۱۴۰۴
سلام
چرا بانک صادرات کرمانشاه وام ازدواج رو پرداخت نمیکنه ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
یک ایرانی
۱۰:۴۶ ۲۴ شهريور ۱۴۰۴
چون منابع را دارند غارت میکنند و هیچ نظارتی هم نیست
یارانه نقدی مرحله ۱۷۵ شهریور ۱۴۰۴ به حساب سرپرستان دهک‌های اول تا سوم واریز شد
قیمت خودرو در بازار آزاد سه‌شنبه ۲۵ شهریور ماه
عرضه برنج ایرانی به قیمت ۲۷۰ هزار تومان/ تخلف سه شرکت بزرگ در برنج محرز شد+ فیلم
اعلام محدودیت‌های ترافیکی از ۲۵ تا ۲۹ شهریورماه در محور‌های مواصلاتی
افزایش دمای هوا در نوار شمالی کشور از پایان هفته
امضای ۲۵ تفاهم‌نامه مشترک همکاری بین ایران و پاکستان/ برنامه‌ریزی برای تحقق ترانزیت ۱۰ میلیارد دلاری+ فیلم
بازه زمانی دوساله برای تعویض تمامی چراغ‌های معابر+ فیلم
بهره‌برداری از نیروگاه ۲۵ مگاواتی مقیاس کوچک پردیس
توسعه کشت محصولات اساسی در دیمزارها/تخصیص ۵۰ درصد آب به حوزه کشاورزی
عضویت در FEAS به معنای دسترسی به شبکه‌ای قدرتمند از نهاد‌های مالی است
آخرین اخبار
عرضه برنج ایرانی به قیمت ۲۷۰ هزار تومان/ تخلف سه شرکت بزرگ در برنج محرز شد+ فیلم
توسعه همکاری‌های اقتصادی ایران با افغانستان محور سفر اتابک به کابل
شرکت‌های کشت و صنعت کوچک خانوادگی می‌توانند از خرد شدن اراضی کشاورزی جلوگیری کند
افزایش دمای هوا در نوار شمالی کشور از پایان هفته
قیمت خودرو در بازار آزاد سه‌شنبه ۲۵ شهریور ماه
هدف گذاری ترانزیت ریلی ۱۰۰ هزار تنی بین ایران و پاکستان+ فیلم
تقویت روابط مشترک بین ایران و پاکستان
امضای ۲۵ تفاهم‌نامه مشترک همکاری بین ایران و پاکستان/ برنامه‌ریزی برای تحقق ترانزیت ۱۰ میلیارد دلاری+ فیلم
یارانه نقدی مرحله ۱۷۵ شهریور ۱۴۰۴ به حساب سرپرستان دهک‌های اول تا سوم واریز شد
ثبت‌نام آزمون وکالت به درگاه ملی مجوز‌ها منتقل شد/ حذف درآمد شهرداری از مجوز تاکسی اینترنتی
عضویت در FEAS به معنای دسترسی به شبکه‌ای قدرتمند از نهاد‌های مالی است
بازه زمانی دوساله برای تعویض تمامی چراغ‌های معابر+ فیلم
توسعه کشت محصولات اساسی در دیمزارها/تخصیص ۵۰ درصد آب به حوزه کشاورزی
بهره‌برداری از نیروگاه ۲۵ مگاواتی مقیاس کوچک پردیس
شورای رقابت تنها مرجع صالح برای قیمت گذاری کالا است
قانون بیمه کارگران ساختمانی به درستی اجرا نمی‌شود
اعلام محدودیت‌های ترافیکی از ۲۵ تا ۲۹ شهریورماه در محور‌های مواصلاتی
کشاورزان از آتش زدن باقی مانده مزارع گندم و جو اجتناب کنند
فصل جدید همکاری راه‌آهن‌های ایران و پاکستان
وابستگی ۷۴ درصدی به گاز زنگ خطری برای امنیت انرژی کشور است
اگر درب‌های تمام دنیا را به ما ببندند می‌توانیم چراغ خانه خودمان را روشن کنیم
تفاوت نرخ ارز به شدت به خلق ثروت مولد و تولید ضربه می‌زند
تغییر اقلیم؛ عامل افزایش رویداد‌های غیرمنتظره در سراسر جهان
ادعای افزایش نرخ تعرفه برق صنایع رد شد
فرزین: اقتصاد در حال بازیابی مجدد است
صادرات محور توسعه و موتور پیشران توسعه اقتصادی/ صدور ۸۰۰ میلیون دلار صادرات خدمات مهندسی آب و برق در سال گذشته
اعلام آمادگی برای صادرات تراکتور به پاکستان+فیلم
تامین مسکن هنرمندان به شهر‌های جدید هویت می‌دهد
تغییر ذائقه خانوار‌ها قیمت برنج ایرانی را افزایش داد
اخلال در روند امور بانکی کشور در صورت عدم اتصال سامانه املاک و اسکان به بانک مرکزی